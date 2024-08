„Charakterschwache“ Person: Kader Loth teilt im Live-TV gegen Giulia Siegel aus!

Im Dschungelcamp fliegen die Fetzen! Und nicht nur dort: Im Live-TV hat Kader Loth nun gegen Giulia Siegel richtig ausgeholt und lässt kein gutes Haar an ihrer Kontrahentin.

Kader Loth und Giulia Siegel werden in diesem Leben ganz sicher keine Freundinnen mehr. Giulia Siegel hat in der Allstars-Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ über Kader Loth gelästert und danach alles abgestritten. Das hat Kader Loth ihr noch nicht verziehen – ganz im Gegenteil: Als sie diese Szenen nochmal sah, platzte ihr der Kragen und bezeichnete das Ex-Model als „charakterschwache“ und „manipulative“ Person.

„Wenn ich schon Giulia Siegels Anblick sehe, kommt mir alles wieder hoch“

Als Olivia Jones und Angela Finger-Erben bei „Ich bin ein Star – Die legendäre Stunde danach“ zu Kader Loth schalten, ist diese außer sich. Als sie die Szenen vom vierten Tag im Dschungelcamp nochmal sieht, findet Kader Loth klare Worte: „Wenn ich schon Giulia Siegels Anblick sehe, kommt mir alles wieder hoch.“

„Frau Siegel, bloß nicht in meine Nähe kommen!“, so Kader Loth. Mit der „charakterschwachen“ Person will sie nichts zu tun haben, stellt die Reality-Queen weiter klar. Nicht nur Kader Loth sei von Giulia Siegel genervt gewesen, sondern auch die anderen Camper. „Nach und nach hat sie uns wirklich jeden auf die Palme gebracht“, erzählt Kader Loth bei „Die legendäre Stunde danach“.

Giulia Siegel sieht das wohl ganz anders. Denn schließlich fühlte sie sich in der TV-Show gemobbt. Als Giulia Siegel von Elena Miras auf die Regelverstöße angesprochen wurde, sagte das Ex-Model im Dschungelcamp: „Warum wird nicht jeder andere einzeln auch nochmal angesprochen, der die Regeln nicht einhält? Es geht immer wieder nur auf mich!“ Ob es zwischen Giulia Siegel und den anderen Campern noch komplett kracht? Das wird man in den kommenden Folgen sehen.

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 20:15 Uhr, die Folgen sind einen Tag vorab bei RTL+ verfügbar.