„Berlin – Tag & Nacht“: Schmidti setzt Emmi unter Druck

Schmidti gerät in Bedrängnis, als Emmi wegen einem Termin bei der Arbeitsagentur erneut im Kräsch ausfällt und Krätze sie auch noch begleitet. Obwohl die beiden versprechen, rechtzeitig zurück zu sein, verpasst Krätze eine wichtige Getränkelieferung für die Kneipe. Schmidti fühlt sich als Chef nicht ernst genommen und setzt Emmi unter Druck, dass sie sich endlich überlegen muss, was sie eigentlich will. Darüber gerät Schmidti auch mit Krätze in Streit, der sich für seine Freundin stark macht.

Emmi entschuldigt sich bei Schmidti

Als sich Emmi jedoch aufrichtig bei Schmidti entschuldigt, kommt es auch zwischen den Jungs zu einer versöhnlichen Aussprache. Bei der lässt Krätze durchblicken, wie groß seine Sorge um Emmi ist, die wirklich überhaupt nicht weiß, wo sie im Leben beruflich eigentlich hin will und sich auf nichts festlegen kann. Schmidti verspricht seinem Freund, ihm auch in dieser Krise immer zur Seite zu stehen.