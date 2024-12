„Berlin – Tag & Nacht“: Schmidti ist mit den Nerven am Ende

Schmidti ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ mit den Nerven am Ende, da er einfach kein neues Personal für das Kräsch findet. Ein letzter Hoffnungsschimmer erweist sich als minderjähriger Schulschwänzer. Frustriert von der Situation, lässt Schmidti seine Wut an Emmi aus.

Schmidti braucht dringend Personal für das Kräsch-Café, weil er es sonst dichtmachen muss. Doch die Suche nach einer fähigen Aushilfe entpuppt sich als Albtraum. Schmidti hat nur einen kleinen Hoffnungsschimmer, als am Ende zumindest ein fähig scheinender Kandidat übrigbleibt – bis sich herausstellt, dass es sich bei diesem um einen minderjährigen Schulschwänzer handelt.

Schmidti lässt seine ganze Wut an Emmi raus

Frustriert fragt sich Schmidti, wie es so noch weitergehen soll – und als ihm klar wird, dass er das Café wohl bald schließen muss, lässt er seine ganze Wut an Emmi aus. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19.05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.