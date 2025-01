„Berlin – Tag & Nacht“: Schmidti droht Amelie mit Rauswurf!

Amelie steht in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ unter Druck, als Schmidti ihr mit Rauswurf droht, falls sie die Miete nicht zahlt. Statt sich einen Job zu suchen, stiftet sie Chaos in der Schule, was Schmidtis Geduld endgültig sprengt. Frustriert bittet sie Mike um Geld.

Amelie schimpft auf das „unterdrückende System“

Frustriert, weil das Leben nur aus Verpflichtungen besteht, schimpft Amelie auf dieses „unterdrückende System“ und will der Gesellschaft beherzt den Mittelfinger zeigen. Dann entwickelt sie die ultimative Partyidee. Völlig unverhofft liefert Krätze ihr dazu den Schlüssel. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19.05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.