„Berlin – Tag & Nacht“: Karla ist am Ende ihrer Kräfte

Die Jagd nach dem Unfallflüchtigen im Fall Annika Lind gestaltet sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen – und jede neue Spur scheint in einer Sackgasse zu enden. Karla ist am Ende ihrer Kräfte, da taucht auf einmal ein Foto auf.

Karla kommt bei der Jagd nach dem Unfallflüchtigen im Fall Annika Lind an ihre körperlichen Grenzen. Janni kann sich das Dilemma nicht mehr anschauen und begleitet Karla zur letzten Adresse auf der Liste des potenziellen Unfallfahrzeugs. Dort angekommen, glaubt Karla hoffnungsvoll, auf der richtigen Spur zu sein. Und als sich die Frau des Fahrzeughalters merkwürdig verhält, fühlt sie sich in ihrem Verdacht bestätigt.

Ein Foto verändert alles

Doch wieder landet sie in einer Sackgasse und beschließt schließlich resigniert und zu ihrem eigenen Schutz, einen Schlussstrich unter die Ermittlungen zu ziehen. Sie fängt gerade an, loszulassen und sich wieder auf ihr eigenes Leben zu konzentrieren, als sie ein Foto des Tatverdächtigen erhält. Dieses Foto ändert alles…