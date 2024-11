„Berlin – Tag & Nacht“: Die Laune von Peggy ist im Keller!

Joe überrascht Peggy in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ mit einem Pärchentag, doch die kann nur an Amelies Hochzeitstorte denken. Als sie das gemeinsame Picknick abbricht, scheint es so, als sei Joe keineswegs enttäuscht darüber – und Peggys Laune ist endgültig im Keller.

Als Joe Peggy mit einem Pärchentag überrascht, reagiert die eher verhalten, denn eigentlich muss sie sich dringend um Amelies und Lennarts Hochzeitstorte kümmern. Da Peggy ihr Bärchen und seine Mühen aber gerne wertschätzen will, lässt sie sich zunächst auf das herbstliche Picknick ein. Doch die Torte lässt ihr einfach keine Ruhe.

Peggy beendet das Date vorzeitig

Weil Joe an ihrem Tortenproblem aber überhaupt kein Interesse zeigt, beendet Peggy das Date vorzeitig. Als Joe auch noch keineswegs enttäuscht über das geplatzte Date scheint und sogar freudig in den Boxclub weiterzieht, ist Peggys Laune endgültig im Keller… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.