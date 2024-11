Bei Böller-Knall erschreckt: Eigener Hund beißt Influencerin (35) die Nase ab

Hundetrainerin Charlotta Oskarsson liebt ihre Vierbeiner über alles. Doch nun hat der eigene Hund die Nase der Influencerin abgebissen. Nach anderthalb Jahren bekommt die 35-Jährige jetzt eine neue Nase.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann, sowie Schäferhund „Terra“ und dem Karelische Bärenhund „Prinz“ lebt Charlotta in der nordschwedischen Provinz Gällivare. Doch ausgerechnet in der Silvesternacht ging ihr Hund wegen eines Böllers auf sein Frauchen los und biss ihr die Nase ab.

„Nach ein paar Tagen war klar, dass die Nase nicht überleben wird“

Charlotta Oskarsson sowie ihre abgetrennte Nase wurden dann sofort in eine Klinik mit einem Helikopter geflogen. Noch in derselben Nacht wurde versucht, ihre Nase anzunähen – vergebens. „Nach ein paar Tagen war klar, dass die Nase nicht überleben wird“, erklärt die Influencerin, welche bei Instagram über 45.000 Follower hat.

Nachdem ihre Nase von dem Vierbeiner abgebissen wurde, konnten Ärzte nichts mehr für sie tun. Die Nase starb ab, wurde immer dunkler und musste letztendlich entfernt werden. Ihrem Haustier macht Charlotta Oskarsson aber keine Vorwürfe: „Ich bin zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Prinz mich nicht verletzen wollte, er war gestresst und verängstigt und hat sich so verhalten, wie sich viele Hunde in dieser Situation verhalten würden.“

Anderthalb Jahre lebte die Influencerin nun mit einem Pflaster im Gesicht und hatte keine Nase mehr. Dann findet sie in Deutschland Hilfe: In Stuttgart soll ihre neue Nase „in fünf Schritten“ wieder rekonstruiert werden. Dafür wird ein Stück Haut von ihrer Stirn genommen, in die Partie wurde zuvor Kochsalzlösung gespritzt. So entstehen keine Verfärbungen. „Dadurch bekomme ich meine ,normale‘ Haut auf die Nase und somit keine Verfärbungen im Gesicht“, führt sie in den sozialen Netzwerken aus.

Im Sommer dieses Jahres konnte sie nun bei Instagram verkünden: „Am 28. Juni beginne ich die Reise zu meiner neuen Nase, zu Lotta 2.0.“ Das wird jedoch noch etwas dauern: „Der Eingriff wird insgesamt etwa acht Monate dauern. […] Im Februar 2025 soll meine neue Nase fertig sein.“