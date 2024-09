Mit Annalena Baerbock: So lief der Wahlkampf-Endspurt der Grünen in Potsdam

Mit Spannung erwarten die Grünen die Wahl in Brandenburg. Denn für die Partei steht der Einzug in den Landtag auf dem Spiel. Im Wahlkampf-Endspurt fand in Potsdam ein Familienfest der Grünen statt – auch Außenministerin Annalena Baerbock hat sich blicken lassen. KUKKSI war vor Ort.

Bei den Wahlen in Sachsen und Thüringen sind die Grünen regelrecht eingebrochen. Außenministerin Annalena Baerbock rechnet damit, dass die Landtagswahl in Brandenburg auch im Ausland wahrgenommen wird. Es gehe um „sehr sehr viel“, erklärte Annalena Baerbock beim Familienfest der Grünen am Freitag in Potsdam. Es gehe vor allem darum, wie stark rechtsextreme Parteien bei der Wahl abschneiden – damit meint sie vor allem die AfD.

Um kurz nach 18 Uhr hat Annalena Baerbock die Bühne beim Grünen-Familienfest betreten. Die Außenministerin kam jedoch schon rund eine Stunde eher – zunächst gab sie Interviews und hat sich danach viel Zeit für die Anhänger genommen. Annalena Baerbock mischte sich danach unter die Mitglieder sowie Interessierte für Gespräche und zahlreiche Selfies.

KUKKSI-Reporter Oliver Stangl war in Potsdam vor Ort und hat einige Anhänger gefragt, wie es war, auf Annalena Baerbock zu treffen. „Sie ist eine sympathische Frau, die offen auf Menschen zugeht und sich im Vergleich zu vielen anderen Politikern nicht versteckt“, sagt uns ein Grünen-Wähler. „Sie hat sich viel Zeit für die Mitglieder genommen – das ist nicht bei jedem Politiker der Fall“, meint auch Stefanie.

Ein Selfie dort, ein Gespräch da – die Stimmung bei dem Familienfest war ausgelassen, jedoch ist die Lage der Partei in dem Bundesland extrem ernst. Denn die Grünen kommen nach neusten Umfragen auf Werte zwischen 4 und 5 Prozent – damit wackelt der Einzug in den Landtag. Auch einige Mitglieder äußern Bedenken – besonders in Bezug auf die AfD.

„Die Lage der Grünen ist sehr ernst“

„Die Lage der Grünen ist sehr ernst. Die Streitereien auf Bundesebene hat auch Auswirkungen auf die Länder. Wir müssen kämpfen, dass wir den Einzug in den Landtag schaffen und deshalb kommt es auf jede Stimme an. Jede Stimme für uns ist eine Stimme gegen Rechts“, erzählt uns Christian aus Potsdam. Und ein weiterer meint: „Es geht um Brandenburg und wir wollen nicht, dass Radikale hier das Sagen haben. Dass die AfD nun auch hier so stark ist, ist eine Schande für Brandenburg und ein Armutszeugnis.“

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD in Brandenburg

Laut neusten Umfragen liefern sich die SPD und AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen – die rechtspopulistische Partei erzielt laut dem ZDF-Politbarometer demnach 28 Prozent, die Sozialdemokraten erreichen 27 Prozent. Die CDU kommt auf 14 Prozent, das BSW liegt mit 13 Prozent knapp dahinter. Raus aus dem Landtag wären die Grünen (4,5 Prozent), die Linke (4 Prozent) sowie die Freien Wähler (3,5 Prozent). Die FDP spielt in Brandenburg keine Rolle mehr.