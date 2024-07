Andrew Jury: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Star mit 33 Jahren tot aufgefunden!

Die TV-Show „Hochzeit auf den ersten Blick“ machte Andrew Jury in seiner Heimat Neuseeland zum Fernsehstar und suchte die Liebe fürs Leben. Mit 33 Jahren wurde er tot aufgefunden.

Andrew Jury hat im Jahr 2017 an „Married at First Sight“, der neuseeländischen Version von „Hochzeit auf den ersten Blick“, teilgenommen. Seiner Braut Vicky Gleeson-Stokes gab er schließlich das Ja-Wort. Nach den Dreharbeiten hat sich das Paar jedoch wieder getrennt. Nun gibt es traurige Nachrichten: Im Alter von 33 Jahren ist die bekannte Persönlichkeit verstorben.

Andrew Jury wurde tot in einer Gefängniszelle aufgefunden

Andrew Jury verstarb in einer Gefängniszelle in Auckland, wie New Zealand Herald berichtet. Der „Hochzeit auf den ersten Blick“-Bräutigam habe in der Haftanstalt namens „Mt Eden Corrections Facitily“ in Untersuchungshaft gesessen. Er hätte für eine Anhörung vor Gericht erscheinen müssen – dazu kam es jedoch nicht. Am 27. Juni 2024 wurde Andrew Jury leblos in seiner Zelle aufgefunden.

Obduktion soll genaue Todesursache feststellen

Die Obduktion soll die genaue Todesursache feststellen – ein Fremdverschulden wird derzeit jedoch ausgeschlossen. Laut New Zealand Herald wurde ihm Hausfriedensbruch, Körperverletzung, unerlaubter Waffenbesitz und Sachbeschädigung vorgeworfen. Bereits im April wurde er deshalb festgenommen und saß seitdem in Untersuchungshaft.

Die Trauer ist bei den Angehörigen und Fans riesig. „Andys Familie und ich sind tieftraurig und bestürzt von diesem schrecklichen Ereignis“, wird sein Vater zitiert. Auch mehrere Mitstreiter aus der TV-Show haben sich zu Wort gemeldet. „Wir sind schweren Herzens zusammengekommen, um das Ableben von Andrew Jury zu verkünden“, sagen Angel Renall sowie Benjamin Blackwell in einem Statement. „Jetzt möchte unser gesamter Cast seiner Familie unser tiefstes Beileid und unsere Liebe aussprechen – Ben, Angel, Brett, Vicky, Haydn, Lacey, Claire, Dom, Aaron, Luke, Belinda“, so die ehemaligen „Married at First Sight“-Kandidaten.

Auch das Medienunternehmen Warner Bros Discovery gab ein Statement ab: „Warner Bros Discovery drückt der Familie und den Freunden von Andrew Jury unser tiefstes Beileid aus. Die WBD nimmt ihre Sorgfaltspflicht sehr ernst und hat Protokolle für das Wohlergehen der Schauspieler und der Crew erstellt“, heißt es in einer Mitteilung.

„Hochzeit auf den ersten Blick“ ist nicht nur in Deutschland ein Quoten-Hit, sondern auch in anderen Ländern. Zwei Menschen treffen sich in der TV-Show, die sich davor noch nie gesehen haben und geben sich das Ja-Wort. Psychotherapeuten, Paarberatern und Psychologen prüfen die Kandidaten vorab und verkuppeln dann diese. Ein Kamerateam begleitet die Teilnehmer als Single bis hin zur Hochzeit.