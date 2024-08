„Young Sheldon“: 6 Fakten über Iain Armitage

Bei „Young Sheldon“ handelt es sich um einen Ableger von „The Big Bang Theory“ und es geht um die junge Version des „Sheldon Cooper“. Die Rolle wird von Iain Armitage verkörpert und er wurde dadurch zu einem echten Star! KUKKSI hat spannende Fakten rund um den Schauspieler zusammengefasst.

Mit gerade mal 11 Jahren wurde Iain Armitage zum Star. Denn er ergatterte die Rolle in „Young Sheldon“ – damit trat er in große Fußstapfen. Der TBBT-Ableger wurde auch in Deutschland zum Erfolgs-Hit und fährt hierzulande auf ProSieben gute Quoten ein. Doch wie tickt Iain Armitage eigentlich? Das sind einige Fakten zu dem Kinderstar!

6 Fakten über Iain Armitage

Seine Familie

Die Schauspielerei liegt bei ihm in der Familie! Denn sein Vater Euan Morton ist ein schottischer Schauspieler. Seine Mutter Lee Armitage arbeitet als Produzentin im Theater. Und auch sein Großvater ist ziemlich bekannt – jedoch nicht als Schauspieler, sondern als Politiker. Zwischen 2001 und 2005 war dieser sogar Vizeaußenminister der Vereinigten Staaten.

Seine erste Rolle

Seine Karriere begann er im Jahr 2017 – aber nicht bei „Young Sheldon“. Seinen ersten Auftritt hatte er nämlich in der Serie „Law & Order: Special Victims Unit“. Der Jungschauspieler war auch in der HBO-Erfolgsserie „Big Little Lies“ und „The Glass Castle“ zu sehen.

Bekannt wurde er durch YouTube

Erste größere Bekanntheit erlangte er durch den YouTube-Kanal „Iain Loves Theatre: Iain Armitage“ – und zwar als Musical-Kritiker! Auf seinem Account befinden sich mehrere Rezensionen.

So bekam er die Rolle in „Young Sheldon“

Für die Rolle in „Young Sheldon“ haben die Produzenten Chuck Lorre und Jim Parsons unzählige Bewerbungen erhalten. Iain Armitage bewarb sich mit einem Homevideo – damit konnte er auf ganzer Linie überzeugen.

Kein Fan von „The Big Bang Theory“

Der Schauspieler ist kein Fan von „The Big Bang Theory“. Iain Armitage hat sich mit der Serie nicht auseinandergesetzt und mal gesagt, dass die Sitcom nicht seinem Alter entspreche.

Er ist mit Jim Parsons gut befreundet

Jim Parsons, welcher den erwachsenen Sheldon in „The Big Bang Theory“ gespielt hat, freundete sich mit Iain Armitage an. Die beiden haben sich einige Geschenke gemacht – so schenkte der Kinderstar dem älteren Sheldon-Darsteller beispielsweise eine Ameisenfarm, wie ProSieben berichtet.