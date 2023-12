Will Ferrell litt am starken Zuckerkonsum für Buddy-Film!

In „Buddy – Der Weihnachtself“ verkörperte Will Ferrell die Rolle des Buddy. Für seine zuckerhaltige Ernährung ist Buddy bekannt. Der Schauspieler berichtet nun, wie es ihm am Set mit dem Zuckerkonsum ging.

Die süße Ernährung hatte es für Will Ferrell in sich. Der Schauspieler hat jetzt berichtet, dass seine Gesundheit stark darunter gelitten habe. „Das war hart. Ich habe bei diesem Film eine Menge Zucker zu mir genommen und nicht viel geschlafen. Ich war ständig wach“, berichtet der 56-Jährige im Interview mit The Sun.

Aufgrund des hohen Zuckerkonsums litt Will Ferrell während der Dreharbeiten unter starken Kopfschmerzen. In einer Szene sieht man, wie Buddy einen Teller Spaghetti mit Ahornsirup, Schokoladensoße und Marshmallows verspeist. „Wenn ich dafür eine Menge Ahornsirup essen muss, dann mache ich das – wenn es der Job erfordert“, betont der Schauspieler.

Darum geht es in „Buddy – Der Weihnachtself“

Als Baby wurde Buddy versehentlich vom Weihnachtsmann zu dessen Werkstatt an den Nordpol gebracht. Dort lebt Buddy zunächst als einziger Mensch unter Elfen und arbeitet gemeinsam mit ihnen für den Weihnachtsmann. Allmählich erkennt er allerdings, dass er nicht zu den Elfen passt, sodass er beginnt, sich auf die Suche nach seinen leiblichen Eltern zu machen.

Diese führt ihn in die Großstadt New York, wo er auf seinen rationaldenkenden Vater trifft, der an der Geschichte seines Sohnes zweifelt und ebenso wie seine Stiefmutter und sein Halbbruder dem Weihnachtszauber wenig Positives abgewinnen kann. Unter den Bewohnern der hektischen Großstadt setzt Buddy alles daran, die Weihnachtsvorfreude zu wecken.