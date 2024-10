„Weihnachtsmann & Co. KG“: Die Sendetermine für 2024 stehen fest

Seit mehr als 25 Jahren strahlt Super RTL die Erfolgsserie „Weihnachtsmann & Co. KG“ zur Adventszeit aus. Auch 2024 darf der Klassiker nicht fehlen – jetzt stehen die Sendetermine fest.

Super RTL bringt die Zuschauer schon lange vor Heiligabend in Weihnachtsstimmung. Denn auch in diesem Jahr läuft „Weihnachtsmann & Co. KG“ täglich auf dem Sender. Wie auch in den vergangenen Jahren werden die 26 Episoden als Doppelfolgen ausgestrahlt.

Die Vorfreude auf das Weihnachtsfest hat schon immer einen besonderen Platz in den Herzen von Kindern und Eltern eingenommen. Das Backen von Plätzchen, das Verspeisen von Lebkuchen und die gemeinsame Zeit im Kreise der Familie – all das gehört zu den Dingen, auf die man sich am meisten freut. Und was passt besser dazu als der zeitlose Animationsklassiker „Weihnachtsmann & Co. KG“? Die bezaubernde Serie hat bereits mehrere Generationen begeistert und sorgt verlässlich für gute Einschaltquoten.

Wann läuft „Weihnachtsmann & Co. KG“ im TV?

Los geht es bei Super RTL am 4. November 2024. Die Serie läuft dann täglich ab 18:20 Uhr. Toggo Plus zeigt die Doppelfolgen täglich um 19:20 Uhr. Wiederholungen der Abendfolgen laufen immer einen Tag später um 13:20 Uhr auf Super RTL. Am Wochenende zeigt der Kanal sowohl samstags als auch sonntags gleich mehrere Episoden ab 8:15 Uhr. Nach der Ausstrahlung stehen die Episoden auch beim Streaminganbieter RTL+ bereit.

Darum geht es in „Weihnachtsmann & Co. KG“

Als Kind kann man ja nur erahnen, wie viel der gutmütige Weihnachtsmann gerade jetzt um die Ohren hat. Und wer weiß schon so genau, wie und wo er überhaupt lebt, wenn er nicht gerade auf seinem Schlitten, bepackt mit Geschenken, von einem Kind zum anderen fährt? Aufschlussreiches und Erstaunliches darüber liefert “Weihnachtsmann & Co. KG“. Hier erfährt man, dass der Weihnachtsmann zum Glück eine Spielzeugfabrikationsmaschine hat. Um die ganzen Wünsche der Kinder zu erfüllen, reist er um die ganze Welt – und manchmal sogar bis ins Weltall. Sehr nützlich ist natürlich auch der Computer bei der Flut der Wunschzettel, die von seinen Helfern, den drei Elfen, bearbeitet werden müssen.

Super RTL hat die weltweiten Rechte an dem Klassiker erworben

„Weihnachtsmann und Co. KG“ wurde in Frankreich produziert und ist dort unter dem Titel „Le monde secret du Père-Noël“ (Zu Deutsch: „Die geheime Welt des Weihnachtsmanns“) bekannt. Super RTL hat die weltweiten Rechte am Kultformat „Weihnachtsmann & Co. KG“ erworben. Durch die Übernahme der Rechte kann der Sender das Format weiterentwickeln, neuen Content unter anderem für digitale Plattformen gestalten, im Lizenzgeschäft auswerten und global verwerten.