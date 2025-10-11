Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Serie & Film

    „Weihnachtsmann & Co. KG“: Das sind die Sendetermine 2025

    gepostet am

    Weihnachtsmann & Co. KG
    SUPER RTL

    Super RTL läutet auch in diesem Jahr mit „Weihnachtsmann & Co. KG“ die Vorweihnachtszeit ein. Bereits ab Anfang November läuft die Zeichentrickserie täglich im TV. 

    Neben Klassikern wie „Sissi“, „Der kleine Lord“ oder „Kevin – Allein zu Haus“ zählt auch „Weihnachtsmann & Co. KG“ zu den Klassikern in der Vorweihnachtszeit. Viele große und kleine Zuschauer werden auch in diesem Jahr wieder die Serie verfolgen.

    Mit „Weihnachtsmann & Co. KG“ sorgen Super RTL und TOGGO für Adventsstimmung. Die Programmierung des Zeichentrick-Klassikers ist ein festes Ritual geworden. Auch in diesem Jahr geht es wieder besonders früh los – jetzt sind alle Sendetermine bekannt.

    Aschenbrödel
    "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Das sind alle Sendetermine 2025

    „Weihnachtsmann & Co. KG“ läuft ab dem 2. November auf Super RTL

    Der Startschuss fällt bereits am 2. November 2025. Super RTL sendet an dem Tag ab 17.45 Uhr gleich vier Folgen am Stück. Ab dem 3. November zeigt der Sender dann täglich um 18.05 Uhr zwei Folgen der Serie. Zusätzliche Ausstrahlungen erfolgen zur Mittagszeit gegen 13.10 Uhr – es handelt sich dabei um die Wiederholungen vom Vortag. Alle 26 Episoden sind auch jederzeit auf toggo.de, in der TOGGO App und auf RTL+ verfügbar.

    Darum geht es in „Weihnachtsmann & Co. KG“

    Die Geschichten rund um den Weihnachtsmann zeigen mit viel Humor und Fantasie, wie hektisch und gleichzeitig herzerwärmend die Vorbereitungen auf das große Fest sein können. Unterstützt von seinen drei fleißigen Elfen Trixi, Jordi und Gilfi, einer genialen Geschenke-Maschine und jeder Menge Einfallsreichtum stellt sich der Weihnachtsmann Jahr für Jahr der Herausforderung, Millionen von Wunschzetteln zu erfüllen.

    Dabei muss er nicht nur jede Menge organisatorische Hürden meistern, sondern auch immer wieder die Pläne des griesgrämigen Grantelbart durchkreuzen, der das Weihnachtsfest am liebsten ins Chaos stürzen würde. Genau diese Mischung aus Abenteuer, Witz und festlicher Magie macht „Weihnachtsmann & Co. KG“ zu einem zeitlosen Lieblingsformat für die ganze Familie.

    Seit dem Jahr 1997 läuft „Weihnachtsmann & Co. KG“ im TV und ist zu einer festen Weihnachtstradition geworden. Die Serie trägt im Original den Titel „Le monde secret du Père-Noël“ und entspringt einer Idee von Pascal Breton. „Weihnachtsmann & Co. KG“ sorgt für überdurchschnittliche Quoten und liegt meist über dem Senderschnitt von Super RTL. Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern liegt der Marktanteil teilweise bei acht Prozent.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023