„Weihnachtsmann & Co. KG“: Das sind die Sendetermine 2025

Super RTL läutet auch in diesem Jahr mit „Weihnachtsmann & Co. KG“ die Vorweihnachtszeit ein. Bereits ab Anfang November läuft die Zeichentrickserie täglich im TV.

Neben Klassikern wie „Sissi“, „Der kleine Lord“ oder „Kevin – Allein zu Haus“ zählt auch „Weihnachtsmann & Co. KG“ zu den Klassikern in der Vorweihnachtszeit. Viele große und kleine Zuschauer werden auch in diesem Jahr wieder die Serie verfolgen.

Mit „Weihnachtsmann & Co. KG“ sorgen Super RTL und TOGGO für Adventsstimmung. Die Programmierung des Zeichentrick-Klassikers ist ein festes Ritual geworden. Auch in diesem Jahr geht es wieder besonders früh los – jetzt sind alle Sendetermine bekannt.

„Weihnachtsmann & Co. KG“ läuft ab dem 2. November auf Super RTL

Der Startschuss fällt bereits am 2. November 2025. Super RTL sendet an dem Tag ab 17.45 Uhr gleich vier Folgen am Stück. Ab dem 3. November zeigt der Sender dann täglich um 18.05 Uhr zwei Folgen der Serie. Zusätzliche Ausstrahlungen erfolgen zur Mittagszeit gegen 13.10 Uhr – es handelt sich dabei um die Wiederholungen vom Vortag. Alle 26 Episoden sind auch jederzeit auf toggo.de, in der TOGGO App und auf RTL+ verfügbar.

Darum geht es in „Weihnachtsmann & Co. KG“

Die Geschichten rund um den Weihnachtsmann zeigen mit viel Humor und Fantasie, wie hektisch und gleichzeitig herzerwärmend die Vorbereitungen auf das große Fest sein können. Unterstützt von seinen drei fleißigen Elfen Trixi, Jordi und Gilfi, einer genialen Geschenke-Maschine und jeder Menge Einfallsreichtum stellt sich der Weihnachtsmann Jahr für Jahr der Herausforderung, Millionen von Wunschzetteln zu erfüllen.

Dabei muss er nicht nur jede Menge organisatorische Hürden meistern, sondern auch immer wieder die Pläne des griesgrämigen Grantelbart durchkreuzen, der das Weihnachtsfest am liebsten ins Chaos stürzen würde. Genau diese Mischung aus Abenteuer, Witz und festlicher Magie macht „Weihnachtsmann & Co. KG“ zu einem zeitlosen Lieblingsformat für die ganze Familie.

Seit dem Jahr 1997 läuft „Weihnachtsmann & Co. KG“ im TV und ist zu einer festen Weihnachtstradition geworden. Die Serie trägt im Original den Titel „Le monde secret du Père-Noël“ und entspringt einer Idee von Pascal Breton. „Weihnachtsmann & Co. KG“ sorgt für überdurchschnittliche Quoten und liegt meist über dem Senderschnitt von Super RTL. Bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern liegt der Marktanteil teilweise bei acht Prozent.