Wegen Klinik-Aufenthalt der Partnerin sucht „Hartz Rot Gold“-Willy eine „Ersatzfrau“

Willy aus der RTLZWEI-Sozialdoku „Hartz Rot Gold“ hat es nicht leicht. Den Bürgergeld-Empfänger plagen finanzielle Sorgen. Nun liegt auch noch seine Frau im Krankenhaus und sucht eine „Ersatzfrau“.

In der RTLZWEI-Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ werden Menschen am Existenzminimum begleitet – die meisten Protagonisten beziehen Bürgergeld und müssen mit wenig Geld auskommen. Den Alltag unter den Bedingungen zu meistern, ist nicht immer ganz einfach und bringt viele Herausforderungen mit sich. Dazu zählt auch Willy aus Gelsenkirchen. Er muss sein Geld genau einteilen. Hinzu kommt eine zusätzliche belastende Situation: Seine Frau liegt nach einem Bandscheibenvorfall im Krankenhaus.

Der 59-Jährige bezieht Hartz IV (Die Folgen wurden vor der Einführung von Bürgergeld gedreht) und arbeitet nebenbei stundenweise als Dachdecker. Nun braucht er aufgrund des Klinik-Aufenthaltes seiner Frau umgehend Unterstützung – jedoch nicht finanziell. „Trompeten“-Willy muss den Haushalt nun allein schmeißen – keine einfache Aufgabe. Deshalb sucht er sich eine „Ersatzfrau“.

Bille wird die „Ersatzfrau“ von Willy

Willy kann auf die Unterstützung seiner Freunde zählen. So sind Bille sowie ihr 25-jähriger Sohn Pascal und Willys Ziehtochter oft zu Besuch. Bille soll seine „Ersatzfrau“ werden, welche ihm kräftig unter die Arme greift. „Ohne sexuelle Handlungen natürlich“, stellt Willy bei „Hartz Rot Gold“ klar.

Ob der Haushalt oder Einkaufen – Dinge, die sonst seine Ehefrau macht. Dafür wird jetzt Bille eingespannt, solange seine Ehefrau noch im Krankenhaus liegt. Zuvor hatte seine Ehefrau bereits viel Kaffee aus Holland bestellt – dort ist dieser günstiger. Als Bürgergeld-Empfänger spart man eben dort, wo es nur geht.

Dass Bille nun Willy unterstützt, ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Denn sie konnte immer auf Willy und seine Ehefrau Tanja zählen. „Das beruht einfach auf Gegenseitigkeit. Weil wir Freunde sind, weil sich das so gehört“, sagt die 52-Jährige. Auch, wenn man mit wenig Geld auskommen muss – aber gerade dann ist der Zusammenhalt am größten.

Und in den darauffolgenden Folgen der Sozialdoku gibt es gute Neuigkeiten: Tanja kann das Krankenhaus verlassen. Das Gespann hat direkt große Pläne: Willy, Tanja und Bille planen einen gemeinsamen Campingurlaub in Baden-Württemberg. Vorher will Bille aber noch ihr Wohnzimmer umgeräumt haben. Willy und Tanja packen mit an! Ob danach aber tatsächlich die Koffer gepackt werden können, muss sich noch zeigen, denn Bille hat keinen Hundesitter und auf dem Campingplatz sind keine Vierbeiner erlaubt. Scheitert der Traum vom ersten Urlaub nach 20 Jahren für die Krankengeld-Empfängerin doch noch?

RTLZWEI zeigt „Hartz Rot Gold“ täglich um 13:55 Uhr.