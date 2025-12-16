Was wurde aus der „Ronja Räubertochter“-Darstellerin Hanna Zetterberg?

Durch die Verfilmung des Kinderbuches „Ronja Räubertochter“ wurde Hanna Zetterberg bekannt. Es blieb ihre bisher einzige Filmrolle – doch auch ohne der Schauspielerei hat sie Karriere gemacht.

Es ist rund 40 Jahre her, dass „Ronja Räubertochter“ in die Kinos kam. Der Film geht auf eines der beliebten Kinderbücher der schwedischen Autorin Astrid Lindgren zurück. In dem Klassiker geht es um „Ronja“ (Hanna Zetterberg), welche sich mit „Birk“ (Dan Håfström) anfreundet – dieser gehört jedoch einem verfeindeten Räuber-Clan an. Dennoch haben die beiden eine gute Freundschaft und erleben zusammen zahlreiche Abenteuer.

Verkörpert wurde die Rolle der Räubertochter von Hanna Zetterberg. Damals war sie gerade erst elf Jahre alt und spielte sich auf Anhieb in die Herzen der Zuschauer. Jedoch handelt es sich um ihre einzige Filmrolle.

Der Ruhm hatte auch seine Schattenseiten

Hanna Zetterberg hatte sich für „Ronja Räubertochter“ gegen 600 andere Darstellerinnen durchgesetzt und überzeugte als Tochter eines Räuberhauptmannes. Der Ruhm hatte jedoch auch seinen Schattenseiten. Sie sei „plötzlich überall erkannt worden, wohin ich auch ging“, erzählte sie damals gegenüber dem Fernsehsender TV4.

Der Ruhm sei „ermüdend“, ihre Lebensqualität „eingeschränkt“ gewesen. Denn die Teenagerjahre wurden ihr aufgrund der Bekanntheit „geklaut“. Heute wird sie dagegen kaum noch erkannt. „Älterwerden war ein Vorteil. Bis vor ein paar Jahren wurde ich von jedem erkannt, aber dann wurde ich grauhaarig. Tatsächlich war das in vielerlei Hinsicht eine Befreiung“, so Hanna Zetterberg.

Hanna Zetterberg hat einen ganz anderen Weg eingeschlagen

Die Darstellerin hat danach einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Hanna Zetterberg ging nämlich in die Politik. Mit 21 Jahren wurde die „Ronja Räubertochter“-Darstellerin im Jahr 1994 als Abgeordnete der Vänsterpartiet (Linkspartei) in den schwedischen Reichstag gewählt. Bis 1998 war sie als Abgeordnete tätig.

Als Autorin debütierte sie 2008 mit dem Kinderbuch „Nejlika och lilla lilla syster“. Seit dem Jahr 2012 ist Hanna Zetterberg als Kommunikationsberaterin tätig. Von der Politik hat sie sich nicht ganz verabschiedet, denn sie schaut der Regierung auch heute noch auf die Finger: Sie ist Beraterin bei den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Von 2001 bis 2011 war Hanna Zetterberg mit dem schwedischen Journalisten und Fernsehmoderator Filip Struwe verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor.