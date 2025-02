Wahl 2025: Warum sagt Friedrich Merz eigentlich immer „Rambo Zambo“?

CDU-Chef Friedrich Merz hat die Bundestagswahl gewonnen. Im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin hat er immer wieder das Wort „Rambo Zambo“ erwähnt – aber was hat es damit eigentlich auf sich?

Friedrich Merz wird der nächste Bundeskanzler: Der CDU-Chef hat mit knapp 30 Prozent die Bundestagswahl gewonnen. Die Christdemokraten sind über das Wahlergebnis sehr zufrieden – und immer wieder fiel „Rambo Zambo“.

Friedrich Merz: „Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer-Haus sein“

„Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer-Haus sein. Heute Abend feiern wir und ab morgen früh wird gearbeitet“, sagte Friedrich Merz. Bei „Rambo Zambo“ handelt es sich um einen Song von Stefan Raab, welcher dazu auch ein Video gedreht hat und in seiner RTL-Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ gezeigt wurde. Der Song „Rambo Zambo“ wurde zu einem Mega-Hit – und ging in den sozialen Netzwerken viral. Und auch Friedrich Merz scheint der Song zu gefallen.

Für das Musikvideo von „Rambo Zambo“ nahm Stefan Raab einige Interviewausschnitte von Friedrich Merz. Der CDU-Chef fragte darin: „Was ist Bubatz?“. Auch die Interviewaussage wurde zu einem Internet-Phänomen. Bubatz wird häufig im Internet als Begriff für Cannabis, Haschisch oder Gras benutzt. Friedrich Merz setzt sich mit der CDU übrigens dafür ein, die Cannabis-Legalisierung zurückzunehmen.

„Schön, dass ich mit meinen Worten einen kleinen Beitrag zur Popkultur leisten konnte“

Friedrich Merz hatte bei Instagram vor einigen Tagen auf den Song „Rambo Zambo“ bereits reagiert. „Schön, dass ich mit meinen Worten einen kleinen Beitrag zur Popkultur leisten konnte“, so der CDU-Chef in den sozialen Netzwerken. In Anlehnung an die Bundestagswahl ergänzte der 69-Jährige: „Rambo Zambo gibt es erst ab Sonntag, 18.00 Uhr. Aber ohne Bubatz.“

Zwar hat die Union die Bundestagswahl gewonnen, jedoch blieb sie etwas hinter den Erwartungen zurück. Dennoch dürfte es wohl eine lange Wahlparty werden – und das wohl mit viel „Rambo Zambo“. Aber „Bubatz“ wird es wohl nicht geben.