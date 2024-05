Villa aus Weihnachtsklassiker „Kevin – Allein zu Haus“ steht zum Verkauf

Nur wenige Häuser aus der Filmwelt wurden so gut bewacht, wie dieses. Jetzt soll die Villa aus dem Weihnachtsklassiker „Kevin – Allein zu Haus“ verkauft werden.

In dem Streifen „Kevin – Allein zu Haus“ wollen die McCallisters in den Urlaub verreisen. Dabei wird Kevin im Abreisestreß zu Hause vergessen. Dieser genießt die freie Zeit – bis zu dem Moment, als zwei Gauner das Haus ausrauben wollen. Der Junge weiß sich jedoch zu wehren und stellt den Dieben zahlreiche Fallen. Der Hollywood-Klassiker aus dem Jahr 1990 zählt zu einer der beliebtesten Weihnachtsklassiker.

Villa aus „Kevin – Allein zu Haus“ steht zum Verkauf

Wie lustig wäre es, den Film „Kevin – Allein zu Haus“ aus dem Filmhaus zu schauen? Das wäre theoretisch möglich. Der Haken: Billig ist das nicht. Die Villa aus dem Streifen steht derzeit zum Verkauf. Das Anwesen im US-Bundesstaat Illinois soll 5,25 Millionen Dollar (etwa 4,83 Millionen Euro) kosten, wie das Wall Street Journal berichtet.

Das 530 Quadratmeter große Domizil hat fünf Schlafzimmer und befindet sich in Winnetka – es handelt sich dabei um einen Vorort von Chicago an der Nordküste des Lake Michigan. Das Haus ist rund 100 Jahre alt – ein Paar hatte dieses vor einigen Jahren für 1,585 Millionen Dollar (1,46 Millionen Euro) gekauft.

Das Anwesen wurde aufwendig renoviert

Die Villa wurde aufwendig renoviert. Im Keller gebe es einen Basketballplatz, eine Bar sowie ein Heimkino. Einige Elemente aus dem Film seien jedoch erhalten geblieben – dazu zählt beispielsweise die Treppe, wo Kevin mit dem Schlitten runterfährt. Auch die Haustür sieht genauso noch so aus wie aus dem Film.

Wer das Haus jedoch kauft, muss sich auf zahlreiche Fans einstellen. Denn aufgrund des Bekanntheitsgrades der Villa pilgern zahlreiche „Kevin – Allein zu Haus“-Fans zu dem Anwesen und machen Bilder. Die derzeitigen Besitzer hatten damit nie ein Problem. Der Film wird meist an Heiligabend in SAT.1 ausgestrahlt und ist Jahr für Jahr der Quoten-Sieger an dem Tag.