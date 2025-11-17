„Verrückte Weihnachten“: Die Sendetermine an Weihnachten 2025

Die Kult-Komödie „Verrückte Weihnachten“ darf im deutschen TV in der Adventszeit nicht fehlen. Auch in diesem Jahr kommt der Weihnachtsfilm wieder im Fernsehen.

„Verrückte Weihnachten“ (Originaltitel: „Christmas with the Kranks“) ist eine amerikanische Komödie aus dem Jahr 2004, die unter der Regie von Joe Roth entstand. Der Film basiert auf dem 2001 erschienenen Roman Skipping Christmas von John Grisham.

Der Film wurde mit einer Starbesetzung wie Tim Allen und Jamie Lee Curtis ausgestattet und bringt die turbulente Auseinandersetzung einer Familie mit der Besinnlichkeit und den Traditionen des Festes auf die Leinwand.

Das sind die Sendetermine an Weihnachten 2025

22.11.25 um 20.15 Uhr bei SUPER RTL

23.11.25 um 22.00 Uhr bei SUPER RTL

Darum geht es in dem Film „Verrückte Weihnachten“

Luther Krank hat den Trubel und die Bräuche rund um Weihnachten satt. Seiner Tochter Blair zuliebe hat er sich dennoch bislang stets um ein perfektes und besinnliches Fest mit seiner Familie gekümmert. Als Blair jedoch ankündigt, dieses Jahr Heiligabend erstmals nicht zu Hause zu feiern, sehen Luther und seine Frau Nora endlich ihre Chance, dem ganzen Weihnachtskitsch zu entkommen. Sie wollen das Fest der Liebe dieses Jahr komplett ausfallen lassen und in die Karibik flüchten.

Mit ihrem gesparten Geld buchen sie eine Kreuzfahrt – sehr zum Argwohn ihrer Nachbarn. Doch dann werden ihre Pläne jäh durchkreuzt, als Blair plötzlich ankündigt, über die Feiertage doch noch nach Hause zu kommen. Nun bleiben Luther und Nora nur noch wenige Stunden Zeit, um doch noch ein perfektes Fest zu organisieren.

Die Hauptrollen werden von Tim Allen und Jamie Lee Curtis glänzend verkörpert. Tim Allen ist vor allem aus der Sitcom „Hör mal, wer da hämmert“ und den „Santa Clause“-Filmen bekannt. Er spielt den leicht überforderten, aber charmanten Luther Krank. Jamie Lee Curtis, die in den 80er Jahren vor allem als Schauspielerin in Horrorfilmen wie „Halloween“ bekannt wurde, bietet in der Rolle der Nora Krank eine wundervolle Mischung aus Humor und Emotion.