Two and a Half Men: Das macht Ashton Kutcher heute

Der Schauspieler Ashton Kutcher löste ab Staffel neun Charlie Sheen alias Charlie Harper in seiner Hauptrolle ab. Danach spielte er vier Staffeln lang die Hauptrolle alias Walden Schmidt in ,,Two and a Half Men”. Doch was macht der Superstar eigentlich heute?

Der US-Amerikaner Ashton Kutcher steht schon seit sehr vielen Jahren auf der Bühne. So begann seine Karriere bereits schon im Jahr 1998 und ist bis heute ein erfolgreicher Schauspieler. Einer seiner Höhepunkte war definitiv ,,Two and a Half Men”. Und auch als Unternehmer hat er ein goldenes Händchen. So ist er an vielen verschiedenen Firmen wie beispielsweise Skype beteiligt. Doch was er eigentlich heute?

Unglaubliche Karriere von Ashton Kutcher

Nicht nur, dass Ashton Kutcher gerade mal mit 20 Jahren groß raus kam. Er brach sein Studium ab und zog aus seiner Heimatstadt Iowa nach Los Angeles, um Schauspieler zu werden. Für dieses Risiko wurde er gut bezahlt, denn es klappte. Bis heute hat er viele Meilensteine in seiner Karriere geschafft, die nur sehr wenige erreichen. Doch alles begann mit der Fernsehserie ,,Die wilden Siebziger”. Damit schaffte er seinen Durchbruch und bekam weitere Rollen in vielen verschiedenen Filmen. Doch 2011 erreichte er seinen persönlichen Höhepunkt. So spielte er vier Staffeln lang die Hauptrolle des Walden Schmidt in der Erfolgsserie ,,Two and a Half Men”.

Das macht der Superstar heute

Natürlich hatte der Schauspieler auch noch nach ,,Two and a Half Men" weitere Filme und Serien, an die er beteiligt war. So spielte er beispielsweise von 2016 bis letztes Jahr noch in der Serie ,,The Ranch" mit und war an allen achtzig Episoden beteiligt. Sein letzter Film war ,,Annie" im Jahr 2014. Dennoch ist es dieses Jahr ruhig um ihn. Das kann vor allem an der Coronakrise liegen, die viele Film- und Serienproduktionen in Schach hält. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wann man etwas Neues von ihm sieht.