Tom Gerhardt hatte „Inselverbot“: Proleten-Komödie „Ballermann 6“ durfte nicht auf Mallorca gezeigt werden

In „Ballermann 6“ wollen die grenzdebilen Freunde Tommie und Mario nach Mallorca reisen. Dort haben sie vor allem eins vor – und zwar Eimersaufen! Die Proleten-Komödie kam aber vor allem auf Mallorca nicht gut an.

Mit den Streifen „Voll normaaal!“ und dem Nachfolger „Ballermann 6“ mischte Tom Gerhardt die 90er Jahre auf. In „Ballermann 6“ verkörperte er den Proll Tommie, der es auf viel Spaß am mallorquinischen Strand abgesehen hat. Gemeinsam reist er mit Freund Mario (Hilmi Sözer) zum Ballermann und erlebt dort viele Abenteuer – oder auch Pleiten, Pech und Pannen. Unter anderem sind Katja Flint, Ottfried Fischer, Uwe Ochsenknecht, Christoph M. Ohrt und Willi Thomczyk in der Proleten-Komödie zu sehen.

„Ballermann 6“ durfte auf Mallorca nicht gezeigt werden

Die Mallorquiner zeigten sich jedoch damals alles andere als begeistert, als der Film im Jahr 1997 in die Kinos kam. Auf Mallorca durfte der Film NICHT gezeigt werden. Denn die Offiziellen waren laut der „Bild“-Zeitung der Meinung, die Komödie würde den Ruf der Insel ruinieren. Schließlich könnten die Zuschauer die Insel als Sauf-Hochburg abstempeln – ein Image, gegen welches Mallorca schon seit Jahren kämpft.

„Schon vor 20 Jahren waren die Mallorquiner richtig sauer auf mich“

„Ja, schon vor 20 Jahren waren die Mallorquiner richtig sauer auf mich. Schon damals wollten sie eine Insel der Reichen erschaffen, mit Claudia Schiffer und Boris Becker – da passte mein Film nicht rein. Und auch wenn der Ballermann jetzt in ,Palma Beach‘ umgebaut werden soll, sage ich: nehmt den Leuten den Spaß nicht weg, sondern gebt ihnen einen Platz zum Feiern. Und dieser Platz ist nun einmal der Ballermann“, erklärte Tom Gerhardt im Jahr 2017 in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung.

Ganze 20 Jahre lang hat Tom Gerhardt die Insel nicht besucht. „Ich hatte Inselverbot!“, sagte der Schauspieler damals schmunzelnd. Ein „Ballermann 6“-Sequel hat Tom Gerhardt zumindest 2017 nicht ausgeschlossen: „Da gibt es schon eine Verlockung, doch bräuchten wir dazu auch eine richtig geile Geschichte! Ich denke darüber nach.“ Auf die Frage, ob er glaubt, dass man für eine solche Komödie heute eine Drehgenehmigung auf Mallorca erhalten würde, sagt er: „Nein, damit rechne ich nicht, nachdem, was wir mit ,Ballermann 6′ angerichtet haben. Ist aber auch vollkommen egal – dann bauen wir Mallorca einfach nach!“

Darum geht es in der Komödie „Ballermann 6“

Die beiden Prolls Tommie und Mario können ihr Glück kaum fassen: Für jeweils 195 DM können sie Billigtickets für 3 Tage Mallorca am Ballermann abstauben. Angekommen am Flughafen stoßen die zwei Chaoten auf die attraktive Blondine Maja und flirten mit ihr. Nicht nur in der Schalterhalle, sondern auch während des Fluges und auf der Insel beweisen Tommie und Mario eindrucksvoll, dass sie keine Manieren besitzen.

Schnell müssen sie feststellen, dass sie mit 10 DM nicht weit kommen und suchen sich Arbeit, um das heiß erwartete „Eimer-Saufen“ finanzieren zu können. Doch auch hierbei ist kein Erfolg in Sicht: Sie lassen unter anderem Jürgen Drews auf einem Hochgeschwindigkeitsjetski aufs offene Meer jagen und müssen daraufhin vor ihrem Chef Udo flüchten. Tommie und Mario begeben sich auf die Suche nach Maja und können sie prompt vor ihrem eifersüchtigen Freund retten. Es gelingt ihnen, Maja abzufüllen und sie zu einem Wet-T-Shirt-Wettbewerb zu überreden.

Nicht nur das sorgt für Furore bei Majas Freund: Mit sämtlichen Aktionen reizen die beiden Chaoten den wohlhabenden Mann. Schließlich kommt es zum Showdown am Ballermann 6, als Tommie und Mario in einem riesigen Sangria-Eimer landen und letztendlich einen Stierkampf auf eine andere Art und Weise erleben dürfen.