„Tödliche Weihnachten“: Das wurde aus den Darstellern

„Tödliche Weihnachten“ ist ein echter Klassiker und wird jedes Jahr wieder im TV gezeigt. In dem Streifen spielen unter anderem Geena Davis, Samuel L. Jackson, Yvonne Zima, Craig Bierko und Tom Amandes die Hauptrollen.

Die Lehrerin Samantha Caine lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in einer Kleinstadt in Pennsylvania. Acht Jahre zuvor wurde sie an einen Strand gespült, war schwanger und leidet an einer Amnesie. Aufgrund des Gedächtnisverlustes kann sie sich nicht an ihr Leben davor erinnern. Nach einem Autounfall kommen einige Erinnerungen plötzlich wieder zurück.

Sie engagiert einen Privatdetektiv, welcher herausfinden soll, wie es zu der Amnestie kommen konnte. Während einer Gefängnisparade ist sie kurz im Fernsehen zu sehen – ein Gefängnisinsasse erkennt sie und kommt in die Stadt, um sie zu töten. Samantha entdeckt dann ungeahnte Kampffähigkeiten – es beginnt eine tödliche Weihnacht.

Das wurde aus den „Tödliche Weihnachten“-Stars

Geena Davis alias Samantha Caine

Geena Davis studierte Schauspiel in Boston und schloss das Studium 1979 mit einem Bachelor ab. Sie wirkte in zahlreichen Produktionen mit und für ihre Rolle in „Die Reisen des Mr. Leary“ im Jahr 1989 bekam sie sogar einen Oscar in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“. Für „Thelma & Louise“ bekam sie eine weitere Nominierung für die „Beste Hauptdarstellerin“. Nach „Tödliche Weihnachten“ (1996) hatte Geena Davis eine Hauptrolle in dem erfolgreichen Kinderfilm „Stuart Little“ und wirkte auch in den zwei weiteren Teilen mit. Für ihre Rolle als Präsidentin in der Serie „Welcome, Mrs. President“ wurde die Schauspielerin mit dem Golden Globe geehrt, zudem war sie auch für einen „Emmy“ nominiert. 2007 gründete sie das „Geena Davis Institute on Gender in the Media“ und kämpft damit für die Gleichberechtigung von Frauen in der Filmbranche. Zuletzt wirkte sie in „Fairyland“ (2023) sowie „Blink Twice“ (2024) mit.

Samuel L. Jackson alias Mitch Henessey

Zu einer der bekanntesten Hollywood-Stars zählt Samuel L. Jackson. Denn neben „Tödliche Weihnachten“ war der Schauspieler in zahlreichen Blockbustern zu sehen. Seinen Durchbruch hatte er in Quentin Tarantinos Kultfilm „Pulp Fiction“. Unter anderem spielte er in „Jurassic Park“, „Snakes on a Plane“, „Oldboy“, „Zimmer 1408“, „Marvel’s The Avengers“ (The Avengers) oder „Django Unchained“ mit. Samuel L. Jackson ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Produzent. Im Laufe seiner Karriere hat der Hollywood-Star zahlreiche Preise abgeräumt – so bekam er den „Bambi“ oder auch den „Ehrenoscar“ für sein Lebenswerk. Zudem lieh er zahlreichen Filmen seine Stimme – dazu zählen etwa Helmut Krauss („Pulp Fiction“), Thomas Petruo und Ronald Nitschke („Jackie Brown“ und „True Romance“). Seit 1980 ist Jackson mit der Schauspielkollegin LaTanya Richardson verheiratet.

Yvonne Zima alias Caitlin Caine

Yvonne Zima wurde als jüngste Tochter von Dennis und Maria Zima geboren. Auch ihre beiden Schwestern, Vanessa und Madeline Zima, sind Schauspielerinnen – Letztere wurde vor allem durch ihre Rolle als Grace Sheffield in der US-Sitcom „Die Nanny“ bekannt. Yvonne Zima war schon längst vor „Tödliche Weihnachten“ als Schauspielerin tätig. Denn ihr Debüt hatte sie gerade mal mit fünf Jahren in der Serie „Emergency Room“. Nach „Tödliche Weihnachten“ war die Schauspielerin unter anderem in „Und täglich grüßt der Weihnachtsmann“, „Love & Sex“, „Castle“ und 2020 in „Killer Prom“ zu sehen.

Craig Bierko alias Timothy

Seinen großen Durchbruch als Schauspieler schaffte Craig Bierko im Jahre 1990 mit der Sitcom „Sydney“. Danach spielte er in Serien wie „Überflieger“ und „Ally McBeal“ mit. Nach „Tödliche Weihnachten“ stand Craig Bierko für die Horrorkomödie „Scary Movie 4“ vor der Kamera. In der vierten Staffel von „Sex and the City“ spielte der Schauspieler den Liebhaber von Carrie Bradshaw und wurde vom People-Magazin im Jahr 2000 zum „Sexiest Broadway Star“ gewählt. Zuletzt stand er zwischen 2015 und 2018 für die Serie „UnREAL“ sowie „The Blacklist“ (2022) vor der Kamera.

Tom Amandes alias Hal

In „Tödliche Weihnachten“ verkörperte Tom Amandes den Ehemann von Geena Davis. Einer seiner wichtigsten Rollen war Eliot Ness in der Serie „Die Unbestechlichen“. Zwei Jahre nach „Tödliche Weihnachten“ stand er für die Produktion “ Billboard Dad“ vor der Kamera. Der Schauspieler hatte zahlreiche Gastauftritte in vielen TV-Serien wie „Emergency Room“, „Grey’s Anatomy“ und „Hart of Dixie“. Bis heute ist er der Schauspielerei treu geblieben – so spielte er 2022 in dem Streifen „Gelobtes Land“ mit. Mit der Schauspielerin Nancy Everhard (Everwood) ist er verheiratet und hat drei Kinder.