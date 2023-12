Für die meisten gehört „Tatsächlich… Liebe“ zu Weihnachtszeit einfach dazu. Der Streifen ist ein echter Klassiker und kaum wegzudenken – aber wann läuft der Film in diesem Jahr? KUKKSI hat die Sendetermine zusammengefasst!

2003 inszenierte Richard Curtis diese inzwischen zum Vorweihnachtsklassiker gewordene romantische Komödie mit einem Staraufgebot, das von Hugh Grant und Emma Thompson über Colin Firth, Bill Nighy und Liam Neeson bis zu Keira Knightley mehrere Generationen abdeckt.

Darum geht es in „Tatsächlich… Liebe“

Englands Premierminister David verliebt sich in die Hausangestellte Natalie, die seinen Amtssitz betreut. Davids romantische Hoffnungen werden jedoch jäh zerstört, als er Natalie in einer verfänglichen Situation mit dem amerikanischen Präsidenten erwischt. Zur gleichen Zeit leidet der Schriftsteller Jamie Bennett an Liebeskummer: Seine Lebensgefährtin hat Jamie mit dessen eigenem Bruder betrogen. Um sich auf andere Gedanken zu bringen, reist Jamie nach Südfrankreich. Dort begegnet er der Portugiesin Aurelia und verliebt sich auf der Stelle in sie. Die Verständigung zwischen den beiden ist allerdings ausgesprochen schwer, denn Aurelia spricht kein Wort Englisch und Jamie umgekehrt kein Wort Portugiesisch…

Rockstar Billy Mack hat seine besten Tage hinter sich, als er mit einer Promotiontour zu seinem neuen Weihnachtssong seine Karriere wieder ankurbeln will. Billys Manager Joe muss wie in all den Jahren, die er nun schon für Billy arbeitet, dessen Starallüren ertragen. Doch pünktlich zum Fest der Liebe erklimmt nicht nur Billys Song den ersten Platz der Charts. Ihm selbst wird zugleich klar, wer in seinem Leben wirklich wichtig ist.

Das sind die Sendetermine von „Tatsächlich… Liebe“