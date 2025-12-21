Tami Stronach: So geht es der „kindlichen Kaiserin“ aus „Die unendliche Geschichte“ heute

Ihr elfenhaftes Aussehen begeisterte Millionen Zuschauer! Tami Stronach wurde im Jahr 1984 durch ihre Rolle als „kindliche Kaiserin“ in „Die unendliche Geschichte“ weltberühmt. Doch was macht die Schauspielerin eigentlich heute?

„Die unendliche Geschichte“ machte Tami Stronach im Alter von nur 12 Jahren zum Superstar. In dem Fantasyfilm von Wolfgang Petersen verkörperte sie die Rolle der „kindlichen Kaiserin“. Dafür bekam sie den „Bravo Otto“ als beste Schauspielerin und wurde im Jahr 1985 für den Young Artist Award nominiert.

Tami Stronach wurde am 31. Juli 1972 in Teheran (Iran) geboren. Ihre Eltern sind der britische vorderasiatische Archäologe David Stronach (1931–2020) und die israelische Archäologin Ruth Stronach (1937–2017). An den archäologischen Ausgrabungen von Stätten des antiken Perserreichs waren ihre Eltern beteiligt. Im Jahr 1979 ist ihre Familie von Teheran in die USA geflohen und bauten sich dort ein Leben auf.

Ihre Eltern untersagten die Schauspielerei

Im Jahr 1984 wurde der Fantasyfilm „Die unendliche Geschichte“ veröffentlicht und produzierte kurz nach ihrem Filmerfolg gemeinsam mit Ralph Siegel die Single „Fairy Queen“. Trotz des riesigen Erfolges erlaubten ihre Eltern nicht, mit der Schauspielerei weiterzumachen. Sie befürchteten, dass Tami Stronach aufgrund des Ruhms einen Schaden davontragen könnte wie viele bekannte Kinderstars, die abgestürzt sind. Sie wurde stattdessen Tänzerin und tourte ab 1996 mit der „Neta Dance Company“ durch Europa, Israel und die USA.

Tami Stronach gründete ein Tanzstudio

Im Jahr 2000 gründete Tami Stronach ihr Tanzstudio „Tami Stronach Dance“ in New York. Seitdem arbeitet sie als Tanzlehrerin, Choreografin und Yogalehrerin. Seit dem Jahr 2010 ist sie mit dem Schauspieler Greg Steinbruner verheiratet und ein Jahr später kam ihre Tochter auf die Welt.

Comeback in der Schauspielerei

Zwar erlaubten ihre Eltern eine Schauspielkarriere nicht – in späteren Jahren wirkte Tami Stronach jedoch wieder in einigen Produktionen mit und feierte im Erwachsenenalter ihr Comeback in der Branche. An einen solch riesigen Erfolg wie „Die unendliche Geschichte“ konnte sie jedoch nicht anknüpfen. Im Jahr 2008 stand die Schauspielerin für den Fernsehfilm „Fredy a Zlatovláska“ vor der Kamera, danach folgten „365Flicks Podcast“ (2017), „Poslední z Aporveru“ (2017) sowie „Ultra Low“ (2018). Zuletzt wirkte sie 2024 in dem Film „Man and Witch: The Dance of a Thousand Step“ mit.