Sommerhaus der Stars 2022: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel

Das Sommerhaus öffnet seine Pforten und viele Promi-Paare finden eine Bleibe im herrlich herben westfälischen Ambiente. Erneut darf gelacht, gelästert, gestritten, gespielt und gesiegt werden! KUKKSI fasst alle Infos zur neuen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ zusammen.

Auch in Staffel 7 von „Das Sommerhaus der Stars“ ist ordentlich was los, denn neue Star-Paare markieren wieder ihr Revier. Wer findet sich am besten auf engstem Terrain zurecht? Acht Paare begeben sich in direkte Konkurrenzsituation und erleben sowohl Gruppendynamiken als auch den Aufbau neuer Freund- und Feindschaften. Kurzum: ein unterhaltsamer Wettbewerb mit jeder Menge Spaß- und Konflikt-Potenzial. Die Zuschauer:innen lernen in den zehn Folgen die Promis und ihre Lebenspartner:innen beim gemeinsamen Zusammenleben von einer ganz anderen, persönlichen und wahrhaftigen Seite kennen. In fordernden Spielen stellen sie ihre Teamfähigkeit und ihre Paarbeziehung auf eine harte Probe.

Start und Sendezeiten von „Das Sommerhaus der Stars“

Ab Mittwoch, 7. September 2022, 20:15 Uhr geht’s los. „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ gibt’s dann immer mittwochs und sonntags in der Primetime bei RTL – auf RTL+ steht Folge 1 bereits am 31. August 2022 im Stream bereit.

Das sind die Kandidaten

„Bauer sucht Frau“-Paar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22)

DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (40) und Nathalie Gaus (31)

Rapper, Modedesigner und Reality-Star Eric Sindermann (34) und Katharina Hambuechen (27)

Reality-Queen Kader Loth (49) und Ismet Atli (52)

YouTube-Star Marcel Dähne (28) und Lisa Weinberger (24)

Kultfußballer Mario Basler (53) und Doris Büld (52)

Fußball-Original Sascha Mölders (37) und Ivonne Mölders (42)

Schauspieler Stephen Dürr (48) und Katharina Dürr (39)

Wo ist der Drehort von „Das Sommerhaus der Stars“?

Die ersten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ wurden meist im Ausland produziert. Seit der Corona-Pandemie produziert man die Show im beschaulichen Bocholt – und dort bleibt man auch 2022. Die Stars werden hier in einem Bauernhaus leben. Bocholt ist eine Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen und hat knapp 72.000 Einwohner.

Welcher Promi gewinnt die Staffel?

Wer schlägt sich durch und wer schlägt sich selbst? Wer hält zusammen und wer fliegt auseinander? Welches Paar dreht auf und welches dreht durch? Und wer wird „DAS Promipaar 2022“ und holt sich die 50.000 Euro? Die Antworten gibt’s bei „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ ab dem 7. September bei RTL und RTL+. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2022: Das sind die Kandidaten!