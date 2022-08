Sommerhaus der Stars 2022: Alle Infos zu Kader Loth und Ismet Atli

Kader Loth nimmt kein Blatt vor den Mund. Das hat die Beauty bereits in mehreren TV-Shows bewiesen – so auch nicht im „Sommerhaus der Stars“. Dort zieht sie nämlich gemeinsam mit Ismet Atli ein.

Kader Loth ist Deutschlands (selbsternannte) Reality Queen. Unvergessen ist bis heute wohl ihr Ohnmachtsanfall in der fünften Staffel „Big Brother“. Dieser und die von ihr stets erwartete „Contenance“ machten viele Schlagzeilen und sie berühmt. Es folgten fast schon unzählige TV-Auftritte. Warum sie noch nicht im „Sommerhaus“ war? Gute Frage, findet Kader. „Jeder hat dort schon mitgemacht, es ist Zeit, dass die Königin dabei ist.“ Und die Königin kommt dieses Mal nicht allein. Doch wer ist der Mann an ihrer Seite oder besser gesagt in ihrem Hintergrund?

Wer ist eigentlich Ismet Atli?

Seit über einem Jahrzehnt Ismet Atli. Der Juwelier, den sie liebevoll „Kettenkönig“ nennt, habe sich im ersten Augenblick in Kader verguckt in einem Berliner Szeneclub. Für sie war es erst eine enge Freundschaft. Er habe um sie gekämpft. Mit Erfolg. 2017 haben die beiden nach einigen Höhen und Tiefen, On und Off nach türkischem Brauch in ihrer Heimat Berlin geheiratet. Kader eine Königin in jeder Beziehung. Ismet laut Kader der Chaot in der Beziehung, der „nie kocht, nie putzt und nie aufräumt“. Er könne froh sein, eine Frau wie sie zu haben.

Kader Loth kann auch mal explodieren

Kader pflegt auch privat Haltung und hat eine klare gegenüber möglichen Mitbewohnern: „Wir sind nicht prollig unterwegs, das überlassen wir den Influencern.“ Doch auch eine Kader Loth kann mal die Fassung verlieren. Wenn sie etwas ungerecht findet, explodiere sie. Alle Achtung! RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 7. September 2022. Die neue Folge ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2022: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel