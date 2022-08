Sommerhaus der Stars 2022: Alle Infos zu Stephen Dürr und Katharina Dürr

Durch die RTL-Soap „Unter Uns“ wurde Stephen Dürr in den 90er Jahren bekannt und zählt daher zu einem echten Serien-Urgestein. Mit seiner Frau Katharina geht der TV-Star jetzt ins „Sommerhaus der Stars“.

Stephen Dürr gab sein Soap-Debüt Anfang der 1990er Jahre in der RTL-Serie „Unter Uns“. Der Frauenschwarm spielte dort von 1994 bis 1996 die Rolle des Till Weigel. Mit „Alles was zählt“ folgte 2006 wieder eine RTL-Soap. Doch auch in öffentlich-rechtlichen Serien wie beispielsweise in „St. Angela“ oder „In aller Freundschaft“ war Stephen als erfolgreicher Schauspieler vertreten. In Letzterer mit einem Langezeit-Engagement von 1998 bis 2005.

Privat mag er es auch verbindlich. Mit Katharina führt er eine Langzeit-Beziehung. Über 20 Jahre sind die beiden nun schon zusammen. 13 davon verheiratet. Der Antrag war eher gemütlicher statt romantischer Natur: Zu Hause auf der Couch mit einem Stoffelefanten als Ringträger. Zu dem Zeitpunkt waren Stephen und Katharina schon sieben Jahre zusammen. Das erste Mal trafen sie sich in einer Disco – als Teenie-Katharina all ihren Mut zusammennahm und Stephen, den sie aus dem Fernsehen kannte, ansprach. Zwei Jahre später, gleiche Disco, anderer Ausgang: Die beiden wurden trotz Altersunterscheid ein Paar.

Stephen und Katharina Dürr haben eine Tochter

Heute steht für beide die Familie an erster Stelle. Seit der Geburt seiner Töchter ist Stephen nur noch vereinzelt in Serien zu sehen. Er ist hauptberuflich – und das ganz bewusst – Papa: „Wir wollen Vollzeit-Eltern sein." Andere Herausforderungen aber nicht ausgeschlossen. Und so wagte Katharina den Schritt in die Modebranche und ist mittlerweile stolze Inhaberin eines noch jungen Labels. Katharina ist großer Fan des Sommerhauses und die treibende Kraft in dieser Beziehung. Dabei müsse sie ihre (schreckliche) Höhenangst überwinden. Doch sie könne sich zu 100 Prozent auf Stephen verlassen. Da gibt es keine Diskussion – und dass, obwohl sie sonst gerne alle ausdiskutieren möchte…