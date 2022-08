Sommerhaus der Stars 2022: Alle Infos zu Patrick Romer und Antonia Hemmer

Bei RTL startet im September die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“. Dabei sind auch Patrick Romer und Antonia Hemmer, welche durch „Bauer sucht Frau“ bekannt geworden sind.

Patrick Romer und Antonia Hemmer sind ein junges „Bauer sucht Frau“-Paar, das sich 2020 in der 16. Staffel kennenlernte. Obwohl Antonia die Hofwoche vorzeitig verließ, kamen die beiden dennoch zusammen. Zueinander fanden sie vor allem durch Antonias Hartnäckigkeit. „Ich bin ihm so auf den Sack gegangen“, gibt sie offen zu. Patrick ist Student und Rinderzüchter – oder wie er sich selbst bezeichnet: „Ackerdemiker“. Er betreibt gemeinsam mit seinen Eltern eine Hochlandrinderzucht. 2020 wollte er bei „Bauer sucht Frau“ die Liebe finden.

Antonia ist Kosmetikerin und kommt aus Hannover. Sie machte nicht nur durch ihre TV-Teilnahme auf sich aufmerksam, sondern auch durch erotische Fotos für einen Brauerei-Kalender. Antonia und Patrick führen eine Fernbeziehung zwischen ihrer Heimat Hannover und seinem Wohnort Konstanz. Das sei nicht einfach für das BsF-Traumpärchen.

Patrick Romer und Antonia Hemmer können sich Kinder vorstellen

Patrick über sich: Er sei kein Romantiker, aber wenn er eine Beziehung eingehe – dann mit der Frau fürs Leben. Heirat und Kind also nicht ausgeschlossen, am liebsten in dieser Reihenfolge. Ob sich Patrick Romer und Antonia Hemmer in der RTL-Show durchsetzen können? Und wird ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt? RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 7. September 2022. Die neue Folge ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sommerhaus der Stars 2022: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel