Sommerhaus der Stars 2022: Alle Infos zu Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus

Bei RTL geht „Das Sommerhaus der Stars“ in die nächste Runde. Die neue Staffel der beliebten Show wird ab September ausgestrahlt. Zu den Kandidaten gehören auch Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus. Der ehemalige DSDS-Kandidat will gemeinsam mit seiner Freundin die Show ordentlich aufmischen.

Paradiesvogel Cosimo Citiolo ist zwar gelernter Friseur, aber in ganz Deutschland besser bekannt als „Der Checker vom Neckar“. Durch seine skurrilen Auftritte avancierte er zum DSDS-Kultkandidaten, der seither mehrmals dort zu sehen war. In besonderer Erinnerung bleibt wohl sein Auftritt im Spiderman-Kostüm. Cosimo ist eben ein echter Entertainer. Der seine Fans mit Singles wie „Ketchup Mayo Sandwich“, aber auch mit einer eigenen Autobiografie unterhalten will. Der Name scheint bei ihm Programm: „Ohne Spaß kein Fun“.

So haben sich Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus kennengelernt

Cosimo liebt die Aufmerksamkeit. Und seit Ende 2019 auch die Frau an seiner Seite: Nathalie. Für Nathalie ist Cosimo die Nummer 1. Kennengelernt haben sich gebürtige Stuttgarter und die gebürtige Berlinerin in einer Disco. Dabei hatten sie vor Jahren schon einmal miteinander geschrieben. Nathalie konnte sich erinnern, Cosimo nicht. Er fand sie einfach heiß und packte sämtliche Flirttricks aus. Italienischem Temperament und Ego sei Dank überzeugte er auch sie: „Es gibt keinen heißeren Typen!“

Nathalie ist gelernte Kosmetikerin und lebt seit Oktober 2020 mit Cosimo im Rheinland. Nächster Umzug: Sommerhaus. Dort gehe es beiden vor allem um Spaß. Denn ohne Cosimo kein Fun – davon sind die beiden überzeugt! RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars" ab dem 7. September 2022. Die neue Folge ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar.