Sommerhaus der Stars 2022: Wo ist der Drehort? HIER ist die Villa!

Es geht wieder los: Die Promis wagen sich wieder ins „Sommerhaus der Stars“. In der Show wird die ein oder andere Celebrity-Liebe auf eine harte Probe gestellt. KUKKSI verrät, wo die diesjährige Staffel der Erfolgsshow gedreht wird.

RTL strahlt die neue Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ ab dem 7. September 2022 aus. In der Villa müssen die Celebrities beweisen, wie stark ihre Liebe wirklich ist. Sie leben mit anderen Paaren in einer Villa – Konfliktpotential ist da wohl vorprogrammiert. Zudem müssen sich die Promi-Paare zahlreichen Challenges stellen und kämpfen – wer sich am besten durchsetzen kann, hat größere Chancen auf den Sieg.

In der vergangenen Staffel wurden die Folgen immer dienstags, mittwochs und donnerstags bei RTL ausgestrahlt. Diesmal wird das „Sommerhaus der Stars“ an nur zwei Abenden zu sehen – und zwar mittwochs und sonntags zur besten Sendezeit. Die Staffel startet zwar am 7. September bei RTL, aber die neue Folge ist bereits einige Tage vorab bei RTL+ abrufbar.

Das sind die Kandidaten

Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Kader Loth (49) und Ismet Atli (51)

„Bauer sucht Frau“-Traumpaar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22)

YouTuber Marcel Dähne (28) und Lisa Wienberger (24)

Fußballspieler Sascha Mölders (37) und Ivonne Mölders (42)

Ex-Fußballprofi Mario Basler (53) und Doris Büld (52)

DSDS-Kultkandidat Cosimo Citiolo (41) und Nathalie Gaus (31)

Ex-„Promi Big Brother“-Kandidat Eric Sindermann (33) und Katharina Hambuechen (27)

Ex-AWZ-Star Stephen Dürr (47) und Katharina Dürr (39)

Wo ist die Villa?

Die ersten Staffeln der Reality-Show wurde immer im Ausland produziert. Seit der Corona-Pandemie wird „Das Sommerhaus der Stars“ in Deutschland gedreht – und zwar in dem beschaulichen Ort Bocholt. Die Gemeinde liegt in Nordrhein-Westfalen und hat rund 70.000 Einwohner. Die Kandidaten brauchen sich keine Gedanken um Nachbarn machen, denn das Haus steht auf einem einsamen Feld – inklusive Kühe, Schweine und Eseln. In der Show können die Kandidaten also ungestört feiern, sich anzicken und streiten.

So sieht es im Haus aus

Auf eine Villa mit Meerblick müssen die Promis also verzichten. Auch Luxus gibt es keinen – die Stars leben nämlich in einem Bauernhaus mit einer etwas gewöhnungsbedürftigen Einrichtung. Denn ob tote Motten im Waschbecken, dunkelbraue Kacheln oder ausgestopfte Tiere an den Wänden – für einige Wochen wird es das neue Zuhause für die Promi-Paare. Neben einem größeren Garten und einem aufstellbaren Pool gibt es immerhin eine gemütliche Sitzecke für die Kandidaten – dort lässt sich die Zeit vielleicht etwas überbrücken. RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars" ab dem 7. September 2022. Die neue Folge ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar.