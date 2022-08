Sommerhaus der Stars 2022: Alle Infos zu Marcel Dähne und Lisa Weinberger

Marcel Dähne und Lisa Weinberger sind vor allem durch YouTube bekannt. Nun starten die Influencer auch richtig im TV durch und gehören zu diesen diesjägrigen Kandidaten von „Das Sommerhaus der Stars“.

Marcel Dähne ist ein österreichischer YouTuber, der unter dem Künstlernamen KsFreakWhatElse (abgekürzt KsFreak) bekannt wurde. Inhalt seiner YouTube Videos sind hauptsächlich Vlogs, Pranks und Challenges. Bevor er seinen Kanal gründete, absolvierte er eine Ausbildung zum Installateur. Seit 2015 macht Marcel auch Musik, hauptsächlich Hip-Hop und Rap. 2016 veröffentlichte er seine erste Solo Single „1 Million“, die 27 Millionen Aufrufe erhielt. Sein Debütalbum „WhatElse“ erschien 2017. In Österreich erreichte es Platz 4 der Charts. Zwar zählte Marcel laut dem Vice Magazin 2018 zu den 100 nervigsten Gestalten Österreichs, trotzdem folgen ihm 2,11 Millionen.

Lisa Weinberger hatte eine Brust-OP

Lisa Weinberger ist eine österreichische Influencerin. Ihre Lieblingsthemen: Beauty, Fitness und Lifestyle. Auch Beauty-Eingriffen steht sie offen gegenüber. Sie selbst hatte auch schon eine Brust-OP. Auch das teilte sie mit ihrer Community. Sie plaudert offen aus dem persönlichen Nähkästchen und auch das Paar steht oft gemeinsam vor der Cam. Ob für YouTube Challenges, Tik Toks oder Instagram Stories.

Das Influencer Paar ist immer online. Das Paar ist seit Ende 2018 zusammen und wohnt auch seit Tag 1 zusammen. Im letzten Jahr zogen sie mit zwei Katzen in eine größere Wohnung, auch in Linz. Jetzt tauschen sie das luxuriöse Influencer-Leben gegen das Sommerhaus. In einer Sache bleibt sich Marcel allerdings treu: „Ich bin ein Entertainer, in allem, was ich mache!" RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars" ab dem 7. September 2022. Die neue Folge ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar.