Sommerhaus der Stars 2022: Alle Infos zu Sascha Mölders und Ivonne Mölders

Sascha Mölders ist ein Fußballkicker und startet nun auch im Reality-TV voll durch. Denn gemeinsam mit seiner Partnern Ivonne Mölders gehört er zu den diesjährigen Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“.

Sascha Mölders wurde in Essen geboren. Im Ruhrgebiet begann auch seine Fußballkarriere. Ab 2016 spielte Sascha beim TSV München 1860. Mölders avancierte dort zum „Alpha-Löwen“ und steuerte die meisten Tore bei. In der Saison 2020/2021 wurde er mit 22 Treffern ältester Torschützenkönig. Im Dezember 2021 kam es zur Vertragsauflösung zwischen dem Mannschaftskapitän Sascha Mölders und dem TSV 1860 München.

Fußballfans und Medien begleiteten die Causa Mölders interessiert. Auch im Januar 2022 reißt der Presserummel nicht ab: Es wird bekannt, dass Sascha zum früheren Drittligisten Sonnenhof Großaspach in die Regionalliga Südwest wechselt – als spielender Co-Trainer. Diesen Status weiß Sascha für sich zu nutzen. So macht er aus seinem Spitznamen „Die Wampe von Giesing“, den er aufgrund seiner körperlichen Verfassung bekam, Gewinn.

Sascha und Ivonne Mölders haben vier Kinder

Mit Ivonne ist Sascha seit 14 Jahren verheiratet, sie haben vier Kinder – zwei brachte Ivonne mit in die Beziehung und zwei gemeinsame. Sascha war immer wichtig, dass seine zukünftige Frau etwas mit Fußball zu tun hat. Mit Ivonne an seiner Seite hat er ein starkes Familienoberhaupt gefunden, das mindestens genauso fußballverrückt ist wie er selbst. Dabei ist vor allem Ivonne eines besonders wichtig: Sie ist keine klassische Spielerfrau. Aber eine echte Vollblut-Mama. Dazu steht sie. Sie managt Haushalt und Familie – und gibt den Ton an. Ihre Teilnahme beim „Sommerhaus" steht ganz unter dem Motto: „No pain, no gain" – ohne Fleiß, kein Preis! RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars" ab dem 7. September 2022. Die neue Folge ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar.