Sommerhaus der Stars 2022: Alle Infos zu Mario Basler und Doris Büld

Mario Basler hat eine lange Fußball-Karriere hinter sich – zunächst als Kicker, später als Trainer. Gemeinsam mit Doris Büld erobert er nun auch die Realit-TV-Landschaft: Das Paar geht ins „Sommerhaus der Stars“.

Mario Basler ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der später als Trainer tätig wurde und auch heute noch als solcher aktiv ist. Seine Profikarriere startete er beim 1. FC Kaiserslautern. 1994 nahm er als Nationalspieler an der Weltmeisterschaft in den USA teil. 1996 wechselte er zum FC Bayern München, mit dem er mehrere Titel gewann. War das Fußballer-Dasein früher sein Traum, ist es heute mehr ein Hobby. Jetzt macht er es sich viel lieber gemütlich – gemeinsam mit seiner Partnerin Doris.

Wer ist Doris Büld?

Doris wurde in Oberbayern geboren. Nach der Schulzeit absolvierte sie zwei Berufsausbildungen: Sie ist ausgebildete Hotelfachfrau und staatlich geprüfte Kinderpflegerin. Sie arbeitete als Verkaufs- und Vertriebsassistentin in der Modebranche, heute als Verwaltungskraft. Doris ist eine richtige Powerfrau. Und eine Löwen-Mama. Aus ihrer geschiedenen Ehe stammt ihr mittlerweile erwachsener Sohn Nicolai, den sie liebevoll „Nikki“ nennt. Mario Basler war ebenfalls bereits verheiratet. Mit seiner Ex-Frau Iris war er gleich mehrmals liiert. So auch mit Doris.

Trennung und Liebes-Comeback

2009 fanden die beiden das erste Mal zueinander. Die beiden trennten sich jedoch offiziell im Jahr 2016. Es folgte ein öffentliches Liebes-Comeback mit seiner Ex-Frau Iris. 2019 trennten auch sie sich wieder und Doris und Mario kamen sich wieder näher. Die beiden können offensichtlich nicht ohneeinander. Außer im Schlafzimmer – denn geschlafen wird getrennt. Schließlich schnarche Mario. Im Sommerhaus bilden sie auf allen Ebenen ein Team. Doris ist zuversichtlich und wie sie selbst sagt, eine ebenbürtige Spielpartnerin. RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars" ab dem 7. September 2022. Die neue Folge ist bereits vorab bei RTL+ verfügbar.