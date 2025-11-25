„Sissi“: Die Sendetermine an Weihnachten 2025

Die „Sissi“-Reihe ist schon lange ein absoluter Kult in Deutschland! Und auch in diesem Jahr dürfen die Filme mit Romy Schneider zu Weihnachten natürlich nicht fehlen. Und diesmal wechselt der Sender: Die Trilogie wird nicht mehr in der ARD ausgestrahlt, sondern bei RTL.

Romy Schneider in ihrer unvergesslichen Paraderolle als Kaiserin Elisabeth gehört zum Weihnachtsfest wie Kerzenlicht und Lebkuchen. Erstmals zeigt RTL an Heiligabend (24.12.) alle drei Filme der legendären „Sissi“-Trilogie – in Folge im Free-TV. Von „Sissi“ (20:15 Uhr) über „Sissi – Die junge Kaiserin“ (22:15 Uhr) bis „Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“ (00:20 Uhr): Ein königliches Fernseherlebnis, das Generationen verbindet, hat bei RTL ein neues Zuhause. Großes Gefühlskino, prachtvolle Bilder und pure Nostalgie für die ganze Familie. Vor der „Sissi“-Trilogie an Heiligabend zeigt RTL um 19.05 Uhr die Dokumentation „Wunderschöne Sisi – So war sie wirklich“.

„Sissi“

Erzherzogin Sophie hat beschlossen, dass ihr Sohn Franz Joseph, der Kaiser von Österreich, heiraten soll. Über den Kopf ihres Sohnes hinweg hat die gewiefte Machtpolitikerin die Vermählung längst eingefädelt: In Bad Ischl lernt Franz die für ihn ausgewählte Helene, Prinzessin in Bayern, kennen, die er nach dem Willen seiner Mutter vor den Altar führen soll. Doch zum großen Unmut der Erzherzogin hat der Kaiser nur Augen für Helenes kleine Schwester Sissi, eine lebhafte, urwüchsige junge Frau, die mit den starren Wiener Hofzeremonien auf Kriegsfuß steht. Bei der feierlichen Bekanntgabe der Verlobung erlebt der gesamte kaiserliche Hof eine Riesenüberraschung. „Sissi“ ist ein glanzvoll ausgestatteter Historienfilm, in dem Romy Schneider und Karlheinz Böhm das Traumpaar des deutschen Films der 1950er Jahre verkörpern.

Sendetermine

24.12.2025 um 20.15 Uhr bei RTL

25.12.2025 um 10.35 Uhr bei RTL

„Sissi, die junge Kaiserin“

Die Traumhochzeit zwischen dem österreichischen Kaiser Franz Joseph und Prinzessin Sissi liegt schon vier Wochen zurück, und die junge Kaiserin, die sich in der steifen Umgebung der Wiener Hofgesellschaft unwohl fühlt, hat bereits Heimweh nach Possenhofen. Schuld daran ist ihre strenge Schwiegermutter Sophie, die ihr das Leben schwer macht und keine Gelegenheit auslässt, um Sissi an ihre repräsentativen Pflichten zu erinnern. Als Sophie über Sissis Kopf hinweg noch beschließt, die Erziehung ihres Enkelkindes zu übernehmen, und sich herausstellt, dass Franz Joseph in diesen Plan eingewilligt hat, flüchtet Sissi zurück zu ihren Eltern nach Bayern. „Sissi, die junge Kaiserin“ ist die glanzvolle Fortsetzung der bewegenden Geschichte um die junge österreichische Kaiserin, mit dem Traumpaar Romy Schneider und Karlheinz Böhm.

Sendetermine

24.12.2025 um 22.15 Uhr bei RTL

25.12.2025 um 12.30 Uhr bei RTL

„Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin“

Die junge bayerische Prinzessin Sissi (Romy Schneider) hat sich an der Seite des österreichischen Kaisers Franz Joseph (Karlheinz Böhm) zu einer Herrscherin mit Würde und diplomatischem Geschick entwickelt. Während dringende Staatsgeschäfte den Kaiser in Wien halten, ist Sissi mit ihrer kleinen Tochter in Ungarn unterwegs. Ihre Reise dient einer wichtigen politischen Mission, die der Kaiserin am Herzen liegt: Mit Unterstützung des ihr treu ergebenen Grafen Andrassy (Walter Reyer) führt sie einen diplomatischen Dialog mit dem revolutionären Grafen Batthyani (Peter Neusser), um ihn von der positiven Einstellung der Habsburger gegenüber Ungarn zu überzeugen. Die Mission ist ein großer politischer Erfolg, aber noch immer lässt Erzherzogin Sophie (Vilma Degischer) keine Gelegenheit zur Intrige aus und streut das Gerücht, Sissi habe eine Affäre mit Graf Andrassy. Beunruhigt reist Franz Joseph seiner Frau entgegen, und die beiden verbringen einige Tage fern der höfischen Etikette in Bad Ischl. Als der Hofarzt eine schwere Lungenkrankheit diagnostiziert, muss Sissi in den Süden reisen, um in einem milden Klima ihr Leiden zu mildern.

Sendetermine