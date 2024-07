Sein Manager spricht: So erlebte Falko Ochsenknecht die letzten Wochen!

Sein plötzlicher Tod versetzte zahlreiche Fans und Serienkollegen unter Schock: Im Alter von 39 Jahren ist Falko Ochsenknecht verstorben. Sein Manager verrät jetzt in einem Interview, wie der Ex-„Berlin – Tag & Nacht“-Star die letzten Wochen verbrachte und wovon er noch träumte.

Kollegen und Freunde des toten Soap-Darstellers sind erschüttert! Im Alter von 39 Jahren ist Falko Ochsenknecht verstorben. Der ehemalige Darsteller aus „Berlin – Tag & Nacht“ wurde von einer Reinigungskraft leblos in seiner Wohnung gefunden.

„Wir waren überrumpelt, als wir die Nachricht gelesen haben“

„Wir wussten nichts von Falkos Tod. Das ganze Büro ist unter Schock. Wir waren überrumpelt, als wir die Nachricht gelesen haben“, sagte sein langjähriger Manager Melanio Grillenberger in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Sein Manager hat auch verraten, wie er die letzten Wochen verbracht hat. „Nach meinem Kenntnisstand hatte er gar kein Partyleben mehr. Er hat immer wieder geschworen, dass er keinen Tropfen Alkohol mehr trinkt. Geraucht hat er, aber ansonsten kein Alkohol“, erklärte er.

Falko Ochsenknecht verdiente vor allem Geld mit TikTok

Neben seiner Schauspiel-Karriere bei „Berlin – Tag & Nacht“ trat Falko Ochsenknecht auch als Sänger mit dem Namen „Ole ohne Kohle“ auf. Auftritte auf Mallorca waren für ihn jedoch uninteressant geworden. Denn seine Haupteinnahmequelle war TikTok. „Falko hat zwischen 15 000 und 20 000 Euro im Monat mit TikTok verdient. Das ist Wahnsinn. Deswegen waren auch seine Auftritte auf Mallorca nicht mehr interessant genug für ihn. Für einen Auftritt hat er 1000 Euro bekommen, und davon musste er den Flug noch selber bezahlen“, so Melanio Grillenberger.

KUKKSI-Reporter Oliver Stangl hat Falko Ochsenknecht zu zahlreichen Interviews in den vergangenen Jahren getroffen. Er erlebte Falko Ochsenknecht als bodenständigen Menschen – das bestätigt auch sein Manager in der Bild-Zeitung: „Sein absolutes Ziel war, so schnell wie möglich seine Immobilie fertig finanziert zu haben. Das hat er immer und immer wieder betont. Er wollte unabhängig sein und wollte so schnell wie möglich seinen Kredit bei der Bank loswerden.“

BTN-Serienkollegen trauern um Falko Ochsenknecht

Seine Serienkollegen von „Berlin – Tag & Nacht“ trauern um Falko Ochsenknecht. „Wir hatten sehr gehofft, dass sich die Gerüchte nicht bestätigen, doch nun haben wir traurige Gewissheit: Wir sind geschockt und fassungslos über den Tod unseres geschätzten Kollegen Falko Ochsenknecht. Bekannt wurde er durch die Rolle des Ole ohne Kohle bei „Berlin – Tag & Nacht“, die er viele Jahre mit großer Leidenschaft spielte. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden. Falko, du wirst immer in unseren Herzen sein. Im Namen der Familie bitten wir von direkten Anfragen an die Angehörigen abzusehen“, heißt es in einem Statement des Senders und der Produktionsfirma.