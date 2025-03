AnNa R. ist tot: Rosenstolz-Sängerin hätte in zwei Wochen neuen Lebensabschnitt begonnen

Mit Rosenstolz schrieb sie Musikgeschichte, nun ist sie unerwartet verstorben: Sängerin AnNa R. ist tot. In zwei Wochen hätte die Musikerin einen neuen Lebensabschnitt begonnen.

Mit Songs wie „Liebe ist alles“ oder „Ich bin ich“ sang sich AnNa R. in die Herzen der Fans. Im Alter von 55 Jahren ist die Musikerin völlig überraschend verstorben und löste eine Schockwelle im Netz aus. Nicht nur zahlreiche Fans bekunden ihr Beileid, sondern auch Promis trauern um AnNa R.

Promis nehmen Abschied von AnNa R.

„Mein tiefstes Beileid! Das ist furchtbar traurig und ein großer Verlust. Mit Rosenstolz habt ihr beide deutsche Musikgeschichte geschrieben. In eurer Musik wird sie weiterleben“, schreibt beispielsweise „The BossHoss“-Sänger Alec Völkel. „Du hast eine ganze Generation mit deinen Songs berührt“, so auch Ex-„Prince Charming“-Kandidat Gino Bormann.

Rosenstolz-Partner Peter Plate mit emotionalen Worten bei Instagram

„Meine liebste AnNa, ich werde unseren ersten gemeinsamen Abend niemals vergessen. Wir tranken Schaumwein, du erzähltest mir, du wolltest Jazzsängerin werden, und ich wollte Popmusik machen. Noch in derselben Nacht gingen wir zu mir und nahmen einen Song auf – ich war hingerissen von deiner Stimme, von deiner Art zu singen, von deiner Gabe, jedes unserer Lieder in die schönsten Farben zu hüllen“, schreibt Peter Plate, der von 1991 bis 2012 mit AnNa R. das Musikduo Rosenstolz bildete, bei Instagram.

Und weiter schreibt er: „AnNa, du wirst mir so fehlen. Mein ganzes Leben, meine Jahre in Berlin – all das war mit dir verbunden. Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da. Ich werde dich jede Sekunde vermissen. Danke für alles. Ich hoffe, du sitzt irgendwo auf einer Berliner Wolke – und es geht dir gut.“

AnNa R. bereits Sonntag leblos entdeckt

Wie RTL berichtet, wurde die als Andrea Rosenbaum geborene Musikerin leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es laut der Polizei nicht. Auf ihrem Instagram-Account heißt es: AnNa R. ist tot. Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und ‚König:in‘ schockiert und verwirrt uns zutiefst. Selbstbescheiden bezeichnete AnNa sich zeitlebens als ‚Pop-Maus‘. Tatsächlich war sie viel mehr: Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrer Präsenz und ihren Liedern blieb sie seit der Gründung von Rosenstolz eine konstante Lebensbegleiterin für unzählige Menschen. Sie hatte noch viele Musikpläne, als sie im Alter von 55 Jahren in Berlin verstarb. Möge ihre Botschaft der Empathie und klassenlosen Menschenliebe weite Kreise ziehen. Es wäre AnNas Wunsch gewesen. In tiefer Liebe und Dankbarkeit. Manne & Frank“

In zwei Wochen hätte AnNa R. als Poetikdozentin anfangen sollen

Dabei hatte die Songwriterin noch so viel vor. Denn im Sommer sollte ihr neues Album erscheinen und im Herbst wäre die Musikerin auf Tour gegangen. In zwei Wochen hätte sie zudem eine Stelle als Poetikdozentin an der Universität Koblenz angetreten. „Ihr Lieben, ich freu mich, euch mitzuteilen, dass ich Dozentin für Poetik in Koblenz werde“, verkündete AnNa R. am 12. Februar 2025 noch bei Instagram. Die Rosenstolz-Sängerin sollte die neue „Joseph-Breitbach-Poetikdozentin des Jahres 2025“ werden und damit „auf Marlene Streeruwitz, Ulla Hahn, David Gieselmann und Arne Rautenberg“ folgen, wie die Universität Karlsruhe in einem Statement vor einiger Zeit mitteilte.

Ihr Rosenstolz-Kollege Peter Plate hatte der Sängerin zur neuen Stelle gratuliert, wie er in seinem Abschiedspost schrieb: „Erst vor zwei Wochen habe ich dir geschrieben, dir zu deinem neuen Job als Poetikdozentin gratuliert – und mich von Herzen mit dir gefreut. Das hättest du großartig gemacht! Überhaupt warst du voller Vorfreude auf alles, was kommen sollte. Vielleicht ist das ein kleiner Trost.“ Zudem waren auch mehrere öffentliche Veranstaltungen mit AnNa R. geplant: Am 2. April im Theater Koblenz, dann am 13. Mai in der Stadtbibliothek Koblenz und am 14. Mai an der Universität Koblenz.