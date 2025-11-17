„Santa Clause“: Die Sendetermine an Weihnachten 2025

Tim Allen schlüpfte bereits 1994 zum ersten Mal in „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ in die Rolle des Weihnachtsmannes. Danach gab es noch zwei weitere Teile der beliebten Reihe. Der Streifen läuft auch diesmal wieder zur Weihnachtszeit im TV. Nun sind die ersten Sendetermine für 2025 bekannt.

Es gibt Filme zur Adventszeit, welche einfach nicht fehlen dürfen und ein absolutes Muss sind. Die „Santa Clause“-Reihe ist ein echter Klassiker und bringt uns alle Jahre wieder in Weihnachtsstimmung. Der erste Teil der Disney-Trilogie „Santa Clause – Eine schöne Bescherung“ hat sämtliche Preise abgeräumt. Und auch der zweite Teil „Santa Clause – Eine noch schönere Bescherung“ war sehr erfolgreich.

„Santa Clause – Eine schöne Bescherung“

Werbefachmann Scott Calvin ist ein gewiefter Geschäftsmann, in seinem Privatleben steht es allerdings nicht zum Besten: Er ist geschieden und hat nicht das allerbeste Verhältnis zu seinem kleinen Sohn. An einem schicksalhaften Heiligabend ändert sich alles: Ohne es zu wollen, bringt Scott den Weihnachtsmann zu einer Bruchlandung auf seinem Hausdach. Der arme Santa ist danach arbeitsunfähig und deshalb muss Scott seinen Job übernehmen. Scott ist von seiner Aufgabe gar nicht angetan, doch als er das Weihnachtsmann-Kostüm anzieht, verändert er sich nicht nur äußerlich.

Sendetermine

30.11.25 um 20.15 Uhr im Disney Channel

01.12.25 um 22.25 Uhr im Disney Channel

„Santa Clause – Eine noch schönere Bescherung“

Seit Scott Calvin seinen Job als neuen Weihnachtsmann angetreten hat, sind acht Jahre vergangen. Jetzt gibt es erstmals Probleme: Ausgerechnet sein Sohn Charlie ist auf der Liste der ‚bösen‘ Kinder gelandet. Außerdem sieht Scotts Vertrag vor, dass er binnen eines Monats eine Frau gefunden haben muss, wenn er seinen Posten behalten will.

Sendetermine

01.12.25 um 20.15 Uhr im Disney Channel

„Santa Clause – Eine frostige Bescherung“

Noch immer kann Santa Clause nicht zur Ruhe kommen: Der durchtriebene Jack Frost hat keine Lust mehr, zweite Geige zu spielen und legt es darauf an, Santa von seinem Posten zu vertreiben – sehr zum Verdruss der Verwaltung am Nordpol. In seinem Vertrag findet Santa eine besondere Klausel, die ihn und Jack Frost ganz an den Beginn seiner Zeit als Weihnachtsmann befördert. Dort ergaunert sich Jack den angestrebten Posten. Aber er hat die Rechnung ohne den Ex-Santa gemacht.

Sendetermine