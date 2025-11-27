„Pumuckl“: Das sind die Sendetermine der neuen Staffel an Weihnachten 2025

Der Kobold ist zurück! „Pumuckl“ eroberte in diesem Jahr nicht nur das Kino, sondern bald auch wieder RTL. Denn bei RTL+ starten die Folgen der neuen Staffel und zu Weihnachten werden die Episoden auch bei RTL im linearen Programm gezeigt.

Ab 4.12.2025 starten auf RTL+ sieben brandneue Folgen der von klein und groß geliebten Erfolgsserie „Neue Geschichten vom Pumuckl“. Zu Weihnachten beschert RTL dem Kobold beste Sendeplätze und holt ihn zusätzlich am 25. und 26.12. ins lineare Programm. Ab dem 3. Januar 2026 macht der Pumuckl schließlich noch TOGGO unsicher.

Darum geht es in den neuen Folgen

Die Sendetermine am 1. Weihnachtsfeiertag

25.12.25 um 16.45 Uhr bei RTL: „Pumuckl und der Geisterjäger“

Ein Geisterjäger ist hinter Pumuckl her! Alfi wohnte als kleiner Junge in Meister Eders Nachbarschaft. Als Kind war er in Franz Eders Werkstatt, wo er sich sicher war: Dort spukt es! Und seitdem glaubt er fest daran, dass in Eders Werkstatt ein Kobold haust. Er will ihn sichtbar machen, um sich und seiner Frau endlich zu beweisen, dass er sich das als kleiner Junge nicht eingebildet hatte. Pumuckl fordert den Geisterjäger heraus. Er ist ein Kobold und ihm haushoch überlegen. Bis dieser eine Fotofalle auspackt. Ist Pumuckl wirklich vor dem Geisterjäger sicher?

25.12.25 um 17.15 Uhr bei RTL: „Pumuckl und die eingeworfene Scheibe“

Als Eder morgens aufwacht, ist eine Fensterscheibe eingeschlagen. Alles deutet auf Pumuckl hin. Aber es war Alva, das Nachbarsmädchen! Pumuckl fühlt sich genötigt, des lieben Friedens Willen zuzugeben, dass er der Schuldige ist. Weil es Eder so von ihm erwartet. Dabei stimmt das alles gar nicht! Und dieses blöde Gefühl der Ungerechtigkeit will einfach nicht vergehen. Pumuckl will beweisen, dass es Alva war. Doch wie? Wie kann man als Kobold beweisen, es nicht gewesen zu sein, wenn einem Eder nicht mehr glaubt?

25.12.25 um 17.45 Uhr bei RTL: „Der kleine Flori“

Eder hat sich vorgenommen den Dachboden mal wieder auszumisten. Und findet dabei einen alten Pumuckl-Pullover, mit dem sowohl Pumuckl als auch Flori so einige Erinnerungen verbinden. Bald stellen sie fest: Ohne es damals gewusst zu haben, sind sich beide schon einmal begegnet – in den 80er Jahren, als Eder noch ein kleiner Junge war. Und sie reisen zurück in die Zeit von Tennissocken, Sneakern und Kaugummiautomaten an den Wänden. Zurück in die Kindheit von Eder, wo er auch seinen besten Freund Michi kennenlernte.

25.12.25 um 18.15 Uhr bei RTL: „Pumuckl geht Campen“

Flori will raus aufs Land. Mal wieder Zelten! Während Eder sich freut wie ein kleines Kind, überrascht es, dass ausgerechnet der Pumuckl so gar nichts von halbgaren Nudeln auf dem Campingkocher und Schlafen auf der Isomatte hält. Als dann auch noch nachts ein Unwetter über sie hereinbricht und sie vor einem vermeintlichen Bären flüchten müssen, ist es ein Glück, dass Nachbar Burke mit seinem Wohnmobil nicht weit ist.

Die Sendetermine am 2. Weihnachtsfeiertag

26.12.25 um 17.15 Uhr bei RTL: „Pumuckl und der Schluckauf“

Als Halloween naht, nascht Pumuckl heimlich von Eders Schokolade und bekommt prompt Schluckauf. Der Kobold fürchtet, dass die „Boshafteligkeit“ in seinem Hals stecken bleibt und er „sterbseln“ muss. Eder versucht, Pumuckl durch einen Schrecken zu heilen, doch der Schluckauf bleibt hartnäckig. Schließlich kommt Eder eine rettende Idee, die den besonderen Anlass des Tages nutzt

26.12.25 um 17.45 Uhr bei RTL: „Pumuckl und das Geräusch“

Pumuckl ist entschlossen, das Geheimnis eines Geräuschs im Innenhof der Schreinerei Eder zu lüften, doch er sperrt sich und Eder im Heizungskeller ein. Er muss durch Kaminschächte an gefährlichen Drachen vorbei, um Hilfe zu holen. Obwohl Burkes Hund den Ruhm für die Rettung erhält und Pumuckl enttäuscht ist, hat Eder eine Idee, um die Situation zu verbessern.

26.12.25 um 18.15 Uhr bei RTL: „Pumuckl und der krumme Weihnachtsbaum“

Florian Eder und Pumuckl erleben eine Überraschung, als ihr Nachbar Herr Sorgichev in eine Senioren-WG zieht und seinen gesamten Hausstand wegwerfen möchte. Flori ist traurig über den Abschied, doch Herr Sorgichev verspricht, regelmäßig vorbeizuschauen. Währenddessen sorgt Pumuckl für ein Missgeschick, indem er auf der Suche nach Weihnachtsschmuck Eders Waschmaschine anstellt und das Haus mit Schaum überflutet.

RTL zeigt zudem die „Pumuckl Show“ – Diese Gäste sind dabei

Doch der Kobold kann noch mehr: Die brandneue „Pumuckl Show“ mit Moderator Tobi Krell (produziert von Seapoint) startet mit zwei Ausgaben am 20. und 27. Dezember, jeweils um 20:15 Uhr bei RTL (und eine Woche vorab auf RTL+). Mit folgenden prominenten Gästen: Tom Beck, Ilka Bessin und Ingo Zamperoni in Show 1 und Yvonne Catterfeld, Jens „Knossi“ Knossalla und Mark Forster in Show 2. Tobi Krell hat es sich übrigens nicht nehmen lassen, auch in der Serie eine Gastrolle zu übernehmen: In Folge 4 „Pumuckl geht Campen“ wirkt er als Journalist Herr Stabenbuch mit.