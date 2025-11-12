Pippi Langstrumpf & Michel: Die Sendetermine an Weihnachten 2025

„Pippi Langstrumpf“ und „Michel aus Lönneberga“ werden immer wieder zu Weihnachten im Fernsehen gezeigt und natürlich dürfen die beiden Klassiker auch in diesem Jahr nicht fehlen. Jetzt sind die Sendetermine der Lindgren-Klassiker bekannt.

Beinahe jeder kennt die Klassiker von Astrid Lindgren. Die Schriftstellerin schrieb viele bekannte Kinderbücher, welche verfilmt wurden. Obwohl „Pippi Langstrumpf“ und „Michel“ schon viele Jahre auf dem Buckel haben, erfreuen sie sich jedes Jahr großer Beliebtheit und erreichen im Fernsehen ein großes Publikum.

Wann läuft Pippi Langstrumpf im TV?

Pippilotta Rollgardina Schokominza Efraimstochter Langstrumpf ist nicht auf den Mund gefallen und lässt sich von niemanden etwas sagen. Sie hat ihren eigenen Kopf und ist das wohl stärkste Mädchen der Welt. Ein Paar Füße in ausgelatschten Schuhen, die gemütlich auf einem Kopfkissen ruhen, ist das Erste, was Tommy und Annika von ihrer neuen Nachbarin zu sehen bekommen. Die beiden wollen sehen, wer wirklich in der Villa Kunterbunt eingezogen ist.

Gesellschaft hat Pippi Langstrumpf von dem Affen Herr Nilsson sowie dem Pferd Kleiner Onkel. Und klar: Natürlich hat Pippi auch Eltern – ihr Vater ist König von Taka-Tuka-Land und ihre Mutter ist im Himmel. Pippi kommt aber ganz gut allein zurecht – auch, wenn sie ihre Tante Prusselius am liebsten ins Heim stecken würde und auch mit Polizisten legt sie sich öfter an. Tommy und Annika freunden sich mit Pippi Langstrumpf an und erleben viele Abenteuer.

Die Sendetermine von Pippi Lansgrtumpf

29.11.25 um 12.15 Uhr: „Pippi in Taka-Tuka-Land“

24.12.25 um 10.30 Uhr: „Pippi außer Rand und Band“

25.12.25 um 6.20 Uhr: „Pippi geht von Bord“

26.12.25 um 7.25 Uhr: „Pippi Langstrumpf“

Wann läuft Michel aus Lönneberga im TV?

Michel ist ein rotzfrecher Bengel, welcher nur Streiche im Kopf hat. Mit seinen Eltern lebt er auf einem Katthult-Hof im schwedischen Lönneberga. Zwar will er eigentlich lieb sein – das gelingt ihm aber nicht immer. Seine Neugier, ein Missgeschick oder ein dummer Zufall – immer wieder passieren merkwürdige Dinge. Zur Strafe sperrt ihn sein Vater in einen Schuppen, wo der Junge dann Holzmännchen schnitzt.

Und auch, wenn er immer wieder dumme Sachen macht – seine Eltern können ihn einfach nicht böse sein. Was aber wirklich in ihm steckt, zeigt Michel, als sich Knecht Alfred eine Blutvergiftung zuzieht. Keiner wagt es, ihn im Schneesturm zum Arzt zu bringen – außer Michel. Die beiden brechen zu einer lebensgefährlichen Fahrt auf. Die Bewohner glauben dann, dass Michel kein Lausbub, sondern eher ein Held ist.

Die Sendetermine von Michel