Pegging: Das steckt hinter dem Sex-Trend!

Pegging ist noch immer ein absolutes Tabu-Thema – und das, obwohl die Sex-Praktik immer beliebter wird. Und einige Jungs wissen gar nicht, was ihnen dabei entgeht. KUKKSI fasst zusammen, was dahinter wirklich steckt.

Einige Jungs schwärmen im Netz von Pegging – andere wissen hingegen nicht mal, was wirklich dahintersteckt. Es handelt sich dabei um eine Sex-Praktik, wo das Girl einen Strap-on-Dildo umschnallt und dem Boy damit den Anus penetriert. Der Strap-on-Dildo wird auch Strapon genannt. Dabei kniet er in der Doggy-Stellung vor ihr, sie ist dabei hinter ihm.

Pegging wird immer beliebter

Dass der Sex-Trend immer beliebter wird, zeigen auch die Verkaufszahlen. Denn immer mehr heterosexuelle Paare haben in diversen Sex-Shops einen Strap-on-Dildo gekauft. Immer mehr Paare fahren darauf ab und schildern ihre Erlebnisse – so auch Stefan und Leonie. „Leonie hatte mir mal eine Massage am Anus gegeben. Das war ungewohnt, doch es fühlte sich gut dann. Sie fragte mich, ob ich es mag und ob sie weiter machen soll. Ich war offen dafür und sie steckte ihren Finger in meinen Anus und massierte meine Prostata. Das war total erregend. Vorher hatte ich damit noch keine Erfahrungen gemacht, aber ich habe gemerkt, dass Anus und Prostata sehr erogene Zonen sind und mich die Stimulation dort antörnt“, sagt er in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Pegging erfordert jedoch viel Vertrauen. Wichtig dabei ist, dass man viel Gleitgel verwendet – Produkte auf Silikon- oder Ölbasis sind dabei besonders vorteilhaft. Pegging ist deshalb für viele Paare reizvoll, da man in die Rolle des anderes schlüpfen kann. Übrigens: Das Wort „Pegging“ leitet sich vom englischen Verb „to peg“ ab und bedeutet so viel wie „annageln“. Auch der Begriff „bend-over boyfriend“, kurz „BOB“, wird für die Sex-Praktik verwendet. Diese dürfte definitiv mehr Schwung ins Schlafzimmer bringen – aber Pegging ist definitiv nur etwas für Paare, welche sich blind vertrauen. Schon gelesen? Stealthing: Dieser bizarre Sex-Trend ist strafbar!