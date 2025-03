Oscars 2025: Alle Gewinner der 97. Academy Awards

Der wichtigste Filmpreis der Welt hat auch in diesem Jahr seine Gewinner gefunden. Welche Stars und Filme konnten 2025 die Trophäe abräumen? Hier gibt es alle Gewinner in der Übersicht.

Der große Gewinner des Abends ist der Film „Anora“. Gleich fünf Oscars holte die Komödie, darunter die Königskategorie „bester Film“. Daneben räumte die Produktion auch in den Kategorien „beste Regie“, „bestes Original-Drehbuch“ und „bester Schnitt“ ab. Auch Hauptdarstellerin Mikey Madison wurde mit einem Oscar bedacht. Demi Moore, welche im Vorfeld als Favoritin gilt, ging jedoch leer aus.

Das sind alle Gewinner im Überblick

Bester Film

GEWINNER: „Anora“

„Der Brutalist“

„Dune: Part Two“

„Emilia Pérez“

„Für immer hier“

„Konklave“

„Like A Complete Unknown“

„Nickel Boys“

„The Substance“

„Wicked“

Beste Regie

GEWINNER: Sean Baker, „Anora“

Jacques Audiard, „Emilia Pérez”

Brady Corbet, „Der Brutalist“

Coralie Fargeat, „The Substance“

James Mangold, „Like A Complete Unknown“

Beste Hauptdarstellerin

GEWINNERIN: Mikey Madison, „Anora“

Cynthia Erivo, „Wicked“

Karla Sofía Gascón, „Emilia Pérez“

Demi Moore, „The Substance“

Fernanda Torres, „Für immer hier“

Bester Hauptdarsteller

GEWINNER: Adrien Brody, „Der Brutalist“

Timothée Chalamet, „Like A Complete Unknown“

Colman Domingo, „Sing Sing“

Ralph Fiennes, „Konklave“

Sebastian Stan, „The Apprentice – The Trump Story“

Beste Nebendarstellerin

GEWINNERIN: Zoe Saldaña, „Emilia Pérez“

Felicity Jones, „Der Brutalist“

Ariana Grande, „Wicked“

Isabella Rossellini, „Konklave“

Monica Barbaro, „Like A Complete Unknown“

Bester Nebendarsteller

GEWINNER: Kieran Culkin, „A Real Pain“

Yura Borisov, „Anora“

Edward Norton, „Like A Complete Unknown“

Guy Pearce, „Der Brutalist“

Jeremy Strong, „The Apprentice – The Trump Story“

Bestes Original-Drehbuch

GEWINNER: „Anora“

„Der Brutalist“

„A Real Pain“

„September 5“

„The Substance“

Bestes adaptiertes Drehbuch

GEWINNER: „Konklave“

„Emilia Pérez“

„Like A Complete Unknown“

„Nickel Boys“

„Sing Sing“

Bester Animationsfilm

GEWINNER: „Flow“

„Alles steht Kopf 2“

„Memoir Of A Snail“

„Wallace & Gromit: Vergeltung mit Flügeln“

„Der wilde Roboter“

Bester Dokumentarfilm

GEWINNER: „No Other Land“

„Black Box Diaries“

„Porcelain War“

„Soundtrack To A Coup D’État“

„Sugarcane – Der Wahrheit auf der Spur“

Bester internationaler Film

GEWINNER: „Für immer hier“ (Brasilien)

„Emilia Pérez“ (Frankreich)

„Flow“ (Lettland)

„Das Mädchen mit der Nadel“ (Dänemark)

„Die Saat des heiligen Feigenbaums“ (Deutschland)

Beste Kamera

GEWINNER: „Der Brutalist“

„Dune: Part Two“

„Emilia Pérez“

„Maria“

„Nosferatu – Der Untote“

Bester Schnitt

GEWINNER: „Anora“

„Der Brutalist“

„Emilia Pérez“

„Konklave“

„Wicked“

Beste Musik

GEWINNER: „Der Brutalist“

„Emilia Pérez“

„Konklave“

„Wicked“

„Der wilde Roboter“

Bester Original-Song

GEWINNER: „El Mal“ aus „Emilia Pérez“

„The Journey“ aus „The Six Triple Eight“

„Like A Bird“ aus „Sing Sing“

„Mi Camino“ aus „Emilia Pérez“

„Never Too Late“ aus „Elton John: Never Too Late“

Bester Sound

GEWINNER: „Dune: Part Two“

„Emilia Pérez“

„Like A Complete Unknown“

„Wicked“

„Der wilde Roboter“

Beste visuelle Effekte

GEWINNER: „Dune: Part Two“

„Alien: Romulus“

„Better Man – Die Robbie Williams Story“

„Planet der Affen: New Kingdom“

„Wicked“

Beste Kostüme

GEWINNER: „Wicked“

„Gladiator II“

„Konklave“

„Like A Complete Unknown“

„Nosferatu – Der Untote“

Bestes Make-Up und Haarstyling

GEWINNER: „The Substance“

„A Different Man“

„Emilia Pérez“

„Nosferatu – Der Untote“

„Wicked“

Bestes Produktionsdesign

GEWINNER: „Wicked“

„Der Brutalist“

„Dune: Part Two“

„Konklave“

„Nosferatu – Der Untote“

Bester Kurzfilm

GEWINNER: „I‘m Not A Robot“

„A Lien“

„Anuja“

„The Last Ranger“

„The Man Who Could Not Remain Silent“

Bester animierter Kurzfilm

GEWINNER: „In The Shadow Of The Cypress“

„Beautiful Men“

„Magic Candies“

„Wander To Wonder“

„Yuck!“

Bester Dokumentar-Kurzfilm

GEWINNER: „Die einzige Frau im Orchester“

„Death By Numbers“

„I Am Ready, Warden“

„Incident“

„Instruments Of A Beating Heart“