Diese Netflix-Serien retten jeden Mädelsabend

Am Wochenende hast du dich mit deiner besten Freundin zum Seriengucken verabredet. Dabei habt ihr noch gar keine Ahnung, was ihr anschauen wollt? Wir haben hier für euch ein paar echt gute Tipps für dich. So wird der Abend bestimmt super lustig.

Netflix hat so unglaublich viele Serien und Filme. Kein Wunder, dass man da manchmal gar nicht mehr weiß, was man so richtig anschauen soll. Damit ihr nicht stundenlang suchen müsst, haben wir für euch ein paar Serien, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Netflix-Serien für einen perfekten Mädelsabend

Gossip Girl

Diese Serie ist sooo unglaublich romantisch und gleichzeitig doch so spannend. Eigentlich dürften die Kinder der Elite von Manhattan rund um glücklich sein. Denn sie leben das Leben der Reichen. Doch immer wieder kommt es zu Konflikten zwischen den Schülerinnen und Schülern. Wann wirst du herausfinden, wer das unbekannte Mädchen ist?

Riverdale

Von dieser Serie hast du sicherlich auch schon ein mal gehört. Kein Wunder. Sie gehört zu den Top Ten auf Netflix. Du solltest es dir also unbedingt mal mit deiner Freundin gemeinsam anschauen. Veronica Lodge zieht mit ihrer Mutter von New York nach Riverdale. Als sie dort angekommen ist, wird ihr Leben nie mehr so, wie es mal war.

Friends

Das ist ein absoluter Klassiker, den du gesehen haben musst. Ganze zehn Staffeln gibt es. Kein Wunder. Die Serie war ein absoluter Erfolg. In jeder Folge begleitest du sechs Freunde aus Manhattan durch ihren Alltag. Dabei teilen sie alles – nicht nur den Abwasch. Viele Höhen und Tiefen lassen euch mit fiebern. Also einschalten und Seele baumeln lassen.

Suits

In der Serie begleitest du gut aussehende Typen mit Stil und viel Geld, die sich durch das Leben kämpfen. Nach einer spannenden Polizeiflucht rutscht der hochbegabte Mike Ross in ein Bewerbungsgespräch rein, obwohl ihm der Abschluss dafür fehlt. Das klingt nach einer Menge Spannung oder? Natürlich kommt auch hier die Liebe nicht zu kurz.