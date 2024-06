„Nicht fremdgegangen“: Darum trennte sich Walentina Doronina von Can Kaplan!

Zwischen Walentina Doronina und Can Kaplan kriselte es schon länger. Kürzlich offenbarte die bekannte Reality-Persönlichkeit: Sie habe sich von dem Unternehmer getrennt. Dieser erhob schwere Fremdgeh-Vorwürfe – diese bestreitet die Blondine jetzt in einem Statement bei Instagram.

„Ich habe mich endgültig von Can getrennt – war lange überfällig!“, schrieb Walentina Doronina in einer Instagram-Story. Can Kaplan erhob daraufhin schwere Fremdgeh-Vorwürfe gegen seine Ex: „Dann habe ich erfahren, dass sie in der Show Schluss gemacht hat und etwas mit einem anderen Typen angefangen hat. Walentina ist mir in einer TV-Show fremdgegangen“, meint der Unternehmer bei Instagram.

„Wir hatten keine Beziehung, die auf Wolke sieben war!“

Walentina Doronina bestreitet, fremdgegangen zu sein. „Ich habe Schluss gemacht. Also kann man nicht fremdgehen“, meint die ehemalige „Sommerhaus“-Kandidatin. Dann stellt die 24-Jährige weiter klar: „Auch bevor ich nach Ibiza geflogen bin, hatten wir uns ständig gestritten, wir hatten keine Beziehung, die auf Wolke sieben war!“

Darum machte Walentina Doronina wirklich Schluss

Eine Zukunft mit dem Unternehmer könne sie sich nicht mehr vorstellen. „Eine Trennung ist nie schön, aber wenn ein Mensch nicht normal reden möchte und das direkt so macht, wie du das gemacht hast, dann sorry. Das ist nur kindisch“, so die Influencerin. Und weiter: „Wir sind nicht glücklich gewesen. Ich möchte mit dir nicht alt werden, kein Haus bauen, keine Kinder kriegen und das ist einfach mein Fazit gewesen […], warum ich Schluss gemacht habe.“

Das Liebes-Aus kommt nicht überraschend

Überraschend kommt das Liebes-Aus nicht. Denn seit mehreren Monaten kriselte es zwischen dem Paar. Anfang des Jahres hat sie plötzlich mehrere Pärchenbilder in den sozialen Netzwerken gelöscht – für die Fans war das ein erstes Indiz für eine Trennung. Dennoch haben sie alles versucht, ihre Liebe zu retten.

„Wir hatten Meinungsverschiedenheiten bezüglich unserer Zukunft. Es ist noch nicht alles geklärt, aber wir halten zusammen“, erklärte Walentina Doronina in einer Instagram-Story. Can Kaplan bestätigte damals im RTL-Interview, dass er aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist: „Irgendwo muss man für sich auch reflektieren und darüber nachdenken, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht.“