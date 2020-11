Netflix, Prime & Disney+: Diese Weihnachtsfilme kannst du streamen!

Die schönste Zeit des Jahres steht bevor! Und neben dem üblichen Shoppingwahnsinn gibt es auch zahlreiche Filme und Klassiker, welche zum Fest einfach nicht fehlen dürfen. Bei Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Sky kannst du zahlreiche Weihnachtsfilme streamen.

In den Supermärkten gibt es Lebkuchen, Zimtsterne & Co. schon seit Monaten, die Shoppingsmalls sind geschmückt und natürlich dürfen auch die Weihnachtsfilme nicht fehlen. Doch nicht nur im Fernsehen laufen zahlreiche Klassiker, sondern auch alle Streamingdienste haben zahlreiche Filme im Angebot – von “Drei Haselnüsse für Aschenbrödel”, “Kevin – Allein zu Haus” bis hin zu “Der Grinch”. So kommt man perfekt in Weihnachtsstimmung! KUKKSI fasst zusammen, auf welchem Streamingdienst du welchen Film schauen kannst.

Diese Weihnachtsfilme kannst du streamen

Netflix

Der Grinch

Jingle Jangle Journey

Klaus

Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel

Tatsächlich… Liebe

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt

Die Hüter des Lichts

A Christmas Prince 1-3

Holidate

Alles Gute kommt von oben

Charlie und die Schokoladenfabrik

The Knight Before Christmas

The Christmas Chronicles

Prinzessinnentausch

Prinzessinnentausch: Wieder vertauscht (19.11.)

Dolly Parton’s Christmas on the Square (22.11.)

The Christmas Chronicles: Teil zwei (25.11.)

Amazon Prime

Christmas Planner

Der Grinch

Eine Hochzeit zu Weihnachten

Liebe braucht keine Ferien

New York Christmas – Weihnachtswunder gibt es doch!

Furyo – Merry Christmas, Mr. Lawrence

Tatsächlich… Liebe

Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück

Bridget Jones – Am Rande des Wahnsinns

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Disney+

Kevin – Allein zu Haus

Kevin – Allein in New York

Disney’s Eine Weihnachtsgeschichte

Muppets – Eine Weihnachtsgeschichte

Das ultimative Weihnachtsgeschenk

Annie

Das Wunder von Manhatten

Santa Clause 1-3

Schöne und das Biest: Weihnachtszauber

Wenn Träume wahr werden

Noelle (ab 27.11.)

Sky Ticket (Ab 1. Dezember 2020)

Weiße Weihnachten

Der Polarexpress

Liebe braucht keine Ferien

Der goldene Kompass

Die “Sissi”-Trilogie

Arthur Weihnachtsmann

Buddy – Der Weihnachtself

Heimweh nach St. Louis

Bad Santa

Der Grinch

Tatsächlich… Liebe

Lieber Weihnachtsmann

Die Geister, die ich rief

Last Christmas

Verrückte Weihnachten

A Christmas Carol (2019)

Gremlins – Kleine Monster