Netflix: Diese 7 Serien haben die heißesten Sex-Szenen!

Netflix hat so einige gute Serien und Filme zu bieten. Immerhin ist der beliebteste Streaminganbieter. Doch wenn du auf der Suche nach richtig guten Serien mit den heißesten Sex-Szenen suchst, dann haben wir hier sieben Stück für dich heraus gesucht, um die kein Weg herumführt.

Serien mit den heißesten Sex-Szenen

Peaky Blinders

Eine mafiöse Gang aus Birmingham versucht sich nach dem Ersten Weltkrieg weiter auszubreiten. Genauer gesagt ist ihr Ziel, irgendwann in New York zu landen. Dabei gibt es aber nicht nur eine Menge Action und Diplomatie, sondern auch Sex und Liebe. Eine Serie für Leute, die auf charismatische und dramatische Machtspielchen stehen.

Orange Is The New Black

Prison Break ist nicht die einzige erfolgreiche Knastserie. Auch Orange Is The New Black hat ordentlich was zu bieten und wurde schon millionenfach angesehen. Dabei geht es um eine New Yorkerin, die wegen Drogenhandel im Frauenknast gelandet ist. Es gibt aber nicht nur Stress zwischen den Frauen, sondern auch den ein oder anderen zärtlichen Moment.

Outlander

In der Serie geht es um eine Frau, die durch die Zeit reist und plötzlich im 18. Jahrhundert mitten in Schottland raus kommt. Dabei verliebt sie sich unsterblich in einen jungen Mann. Auch er steht auf sie – so geht es dann zwischen den beiden dann irgendwann heiß her. Diese Szenen sind unglaublich romantisch.

Vampire Diaries

Diese Serie ist ein richtiger Klassiker im romantischen Genre. Wenn du sie bisher nicht gesehen hast, dann solltest du das unbedingt nachholen. Es lohnt sich! Im Alltag der Vampire passieren nämlich viele spannende Dinge.

Bridgerton

Diese Serie ist noch gar nicht so alt, aber hat einen unglaublichen Hype – und das völlig zurecht. Denn sie hat so eine Menge zu bieten. Auch Sex-Szenen sind keine Mangelware. Mit der Serie hat man auf jeden Fall einige Stunden Unterhaltung. Schon gelesen? Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im Februar 2021.