Nach 80 Jahren: Diese Änderung gibt es bei den Oscars 2025

Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag im berühmten Dolby Theatre in Los Angeles die Oscar-Verleihung 2025 stattfindet, steht der kleine Goldjunge im Mittelpunkt. Nach 80 Jahren gibt es aber nun eine Änderung.

Die wohl prestigeträchtigste Kategorie des ganzen Oscar-Abends ist der „Beste Film“. Der Streifen „Anora“ gilt als Favorit. Experten gehen aber auch davon aus, dass „Der Brutalist“ und „Wicked“ gute Chancen haben, einige Trophäen abzuräumen.

Songs werden bei den Oscars nicht auf der Bühne aufgeführt

Nach 80 Jahren wird es jedoch eine Neuerung geben: Die nominierten Lieder in der Kategorie „Bester Filmsong“ werden nicht auf der Bühne aufgeführt. „In diesem Jahr wird die Präsentation in der Kategorie ‚Bester Originalsong‘ nicht mehr von Live-Auftritten geprägt sein, sondern von den Songwritern. Wir werden die Kunstfertigkeit der Teams, die diese Lieder zum Leben erwecken, durch persönliche Reflexionen feiern“, heißt es in einer Erklärung von CEO Bill Kramer und Janet Yang, der Präsidentin der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, wie Billboard berichtet.

„Es scheint, als ob alle Traditionen und Routinen in den Wind geschlagen werden“

Es gehörte zur Tradition, dass die jeweiligen Songs auf der Bühne aufgeführt werden – die Änderung stößt bei den meisten Fans auf Unverständnis. „Es scheint, als ob alle Traditionen und Routinen in den Wind geschlagen werden“, meint beispielsweise ein Nutzer auf der Plattform X. „In den vergangenen Jahren waren die Songs oft das Highlight des Abends“, bemerkt ein anderer Filmfan.

Laut den Verantwortlichen müssen die Zuschauer aber nicht komplett auf Musik verzichten. Es werde „kraftvolle musikalische Momente geben […], die die reiche Geschichte des Films mit seiner mutigen und inspirierenden Zukunft verbinden“, heißt es weiter in dem Statement. Die Eröffnungsperformance kommt offenbar von den „Wicked“-Stars Cynthia Erivo und Ariana Grande, welche als „Beste Hauptdarstellerin“ und „Beste Nebendarstellerin“ nominiert sind.

Der Hauptgrund für die überraschende Veränderung, ist der Wunsch der Veranstalter, Los Angeles im Angesicht der Feuer-Katastrophe der letzten Wochen zu ehren. Es soll eine Art Hommage an die Stadt der Träume sein und auch ein Einspieler soll an die zerstörerischen Brände erinnern.