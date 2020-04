Harry Potter: So sieht Dudley-Darsteller Harry Melling heute aus!

Das „Harry Potter“-Finale kam 2011 in die Kinos. Harry Melling war in der Filmreihe in der Rolle als Dudley Dursley zu sehen. Der kleine fiese Cousin machte Harry Potter das Leben schwer – aber was macht der Schauspieler eigentlich heute?

Seit dem letzten Teil „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2“ sind schon einige Jahre vergangen. Für einige Darsteller war die Reihe der absolute Durchbruch – von anderen hat man nicht mehr ganz so viel gehört. Um Harry Melling ist es nach der Saga etwas ruhig geworden.

Er war als Dudley Dursley in „Harry Potter“ zu sehen

Einige „Harry Potter“-Stars wie Daniel Radcliffe oder Emma Watson sind aus der Filmbranche nicht mehr wegzudenken – aber wie ging es für Dudley-Darsteller Harry Melling eigentlich weiter? Im Jahr 2010 war er in „Merlin – Die neuen Abenteuer“ zu sehen. Dann hat er sich etwas zurückgezogen.

So ging es für den Schauspieler nach der Saga weiter

Im Jahr 2016 feierte er dann jedoch sein großes Comeback. Unter anderem wirkte er in „Die Musketiere“ (2016), „Die versunkene Stadt Z“ (2016), Trautmann (2018) oder „Waiting for the Barbarians“ (2018) zu sehen. Er spielte außerdem in einer Episode in „The Ballad of Buster Scruggs“ an der Seite von Liam Neeson mit. Zuletzt war er in „His Dark Materials“ (2019) zu sehen.

Harry Melling ist kaum wiederzuerkennen

Bei „Harry Potter“ war er als kleiner dicker Junge zu sehen. Bereits vor den Dreharbeiten zu „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1“ verlor der Schauspieler extrem viel Gewicht – das war für die Produktion zunächst ein Problem. Deshalb musste er einen Fettanzug tragen, um den fettleibigen Dudley Dursley im Film darzustellen. Den Schauspieler erkennt man heute kaum wieder! Durch seine „Dudley Dursley“-Rolle hat er den Durchbruch geschafft – und wir sind uns sicher: In dem ein oder anderen Streifen werden wir Harry Melling sicher bald wieder sehen… Schon gelesen? Harry Potter: Das wurde aus Fiesling Draco Malfoy!