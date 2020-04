Die Nanny: Was wurde eigentlich aus Brighton und Gracie?

„Die Nanny“ war in den 90er Jahren eine absolute Kultserie und ist noch heute immer total beliebt. Könnt ihr euch noch an Brighton und Gracie Sheffield erinnern? KUKKSI verrät euch, was aus den Serien-Stars geworden ist!

Fran Drescher feierte zwischen 1993 und 1999 mit „Die Nanny“ ihren größten Erfolg vor der Kamera. Die beiden Schauspieler Benjamin Salisbury und Madeline Zima waren als Brighton Sheffield und Gracie Sheffield in der Serie zu sehen. Doch was machen die beiden Kids aus der Sitcom von damals eigentlich heute?

Madeline Zima war als Gracie zu sehen

Erstmals war die Schauspielerin für einen Werbespot für eine Weichspülermarke im Alter von nur 24 Monaten zu sehen. Ihr Schauspieldebüt feierte der einstige Kinderstar im Jahr 1992 in dem Thriller „Die Hand an der Wiege“. In den Jahren 1993 bis 1999 war die Schauspielerin in „Die Nanny“ zu sehen.

Nach dem Serien-Aus folgten noch zahlreiche weitere Produktionen – darunter „Cinderella Story“ (2004), „The Collector“ (2009), „Die Spannerin – Spiel mit dem Feuer“ (2016) sowie „Rush Hour Date – Zweisam im Stau“ (2017). Doch nicht nur in zahlreichen Filmen, sondern auch Serien wirkte sie mit – sie stand beispielsweise am Set von „Gilmore Girls“ (2001), „Eine himmlische Familie“ (2003), „Grey’s Anatomy“ oder „Californication“ (2007 – 2011). Zuletzt spielte sie in „You – Du wirst mich lieben“ (2019) mit.

Was macht Brighton-Darsteller Benjamin Salisbury heute?

Benjamin Salisbury wurde als Brighton Sheffield in „Die Nanny" bekannt. Nach dem Ende der Serie macht er erst einmal seinen Schulabschluss fertig und ging anschließend auf die American University in Washington D. C. – dort studierte er Journalismus. Danach kehrte er wieder in die Schauspielerei zurück – an die ganz großen Erfolge konnte er jedoch nicht mehr anknüpfen. Er war 2005 und 2006 in Gastrollen in der Serie „Numbers" und in dem Kurzfilm „On The Brink" zu sehen. Er arbeitete auch als Synchronsprecher. Er ist verheiratet und lebt mit seiner Ehefrau in Kalifornien.