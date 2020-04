Coronavirus: Kann ich mich beim Küssen anstecken?

Unser Leben wird derzeit auf eine harte Probe gestellt. Derzeit gilt wegen dem Coronavirus ein Kontaktverbot. Doch darf ich meinen Freund noch küssen? Und wie kann man sich schützen? KUKKSI gibt dir darauf die wichtigsten Antworten.

Die Straßen sind wie leer gefegt, denn alle Restaurants, Kinos oder auch Bars haben geschlossen. Es wurden auch alle Events abgesagt, damit sich das Coronavirus nicht weiter verbreitet – dennoch steigt die Zahl der Infizierten noch immer an. Doch wie kann man sich eigentlich anstecken? Und was ist mit Küssen oder Kuscheln?

Kann ich mich beim Küssen mit dem Coronavirus anstecken?

Das Coronavirus wird über die Tröpchen übertragen – also über Niesen, Husten oder auch Körperkontakt. Deshalb kannst du dich auch beim Küssen mit dem Coronavirus anstecken – zumindest ist das dann möglich, wenn einer von beiden infiziert ist. Wenn ihr beide jedoch gesund seid, ist eine Ansteckung ausgeschlossen.

Ist eine Ansteckung mit COVID-19 beim Kuscheln möglich?

Leider ja! Doch auch hier gilt: Das trifft dann zu, wenn einer von beiden den Coronavirus in sich trägt. Denn nicht umonst soll man derzeit rund 1,5 Meter Abstand zu anderen Leuten halten – beim Kuscheln kommt ihr euch jedoch sehr nahe und eine Ansteckung ist dann sehr wahrscheinlich. Wenn ihr aber beide gesund seid, braucht ihr euch aber keine Sorgen machen.

Kann man Corona auch beim Sex bekommen?

Beim Sex kommt ihr euch besonders nah. Eine Ansteckung ist deshalb sehr wahrscheinlich, wenn einer von euch beiden den Coronavirus hat. Deshalb solltet ihr nur miteinander schlafen, wenn ihr euch ganz sicher seid, dass keiner von euch mit COVID-19 erkrankt ist.

Kann ich noch Dates treffen?

Wenn du in einer Beziehung bist und mit deinem Partner in einer Wohnung lebst, könnt ihr kuscheln, euch küssen oder auch Sex haben. Etwas problematisch ist die Situation bei Singles: Du weißt nicht, ob dein Tinder-Date davor Kontakt mit Personen hatte, welche den Coronavirus hatten. Deshalb sollte man auf Dates – insbesondere mit Leuten, die man nicht kennt – lieber verzichten. In dem Fall lege doch einfach mal wieder selbst Hand an.