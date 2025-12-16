„Mr. Bean macht Ferien“: Das wurde aus dem kleinen Jungen Stepan

Nach „Bean – Der ultimative Katastrophenfilm“ war „Mr. Bean macht Ferien“ der zweite Kinohit von Rowan Atkinson als Tollpatsch „Mr. Bean“. Der kleine Junge Stepan wird in dem Film von Max Baldry verkörpert. Wie ging es für den Schauspieler nach der Filmkomödie weiter?

An der örtlichen Tombola hat Mr. Bean das große Los gezogen. Nun winkt ihm eine Urlaubsreise nach Cannes. Diese kann er auf einer Videokamera festhalten, welche er ebenfalls bei der Lotterie gewonnen hat.

Freudig tritt Mr. Bean die Reise im Eurostar-Express an. Bei seiner Weiterfahrt passiert ihm jedoch ein Missgeschick: Seinetwegen verpasst der russische Filmemacher Emil (Karel Roden) den Zug, der am Filmfestival von Cannes als Mitglied der Jury fungiert, den Zug. Doch in der Bahn sitzt sein kleiner Sohn Stepan (Max Baldry) – das Vater-Sohn-Duo wird getrennt.

Mr. Bean trifft in dem Zug auf Stepan. Zwar werden diese zwischenzeitlich getrennt, doch später treffen sie sich wieder und erleben zahlreiche Abenteuer. Zudem lernt Mr. Bean auch noch Starlet Sabine (Emma de Caunes) kennen – und später landen dann doch alle in Cannes. Dort sieht Stepan auch seinen Vater wieder.

So ging es für Max Baldry nach „Mr. Bean macht Ferien“ weiter

Maxim Alexander „Max“ Baldry hatte mit seiner Rolle Stepan in der Komödie „Mr. Bean macht Ferien“ im Jahr 2007 seinen Durchbruch. Es war aber nicht sein erster TV-Auftritt: 2006 war er in der Serie „Rom“ zu sehen und übernahm in „Der kleine Eisbär 2 – Die geheimnisvolle Insel“ im Jahr 2005 die englische Synchronisation als „Chucho“.

Der Schauspieler lebte einige Jahre in Moskau und Warschau, später kehrte die Familie nach England zurück. Sein Vater ist Engländer und seine Mutter Russin – aus dem Grund ist er zweisprachig aufgewachsen.

2010 wurde er am renommierten National Youth Theatre in London angenommen und steht seit 2016 für verschiedene Produktionen vor der Kamera. So wirkte er in den Serien „Hollyoaks“, „Years and Years“ und „Strike Back“ mit.

Im Jahr 2019 war Max Baldry in dem Weihnachtsfilm „Last Christmas“ zu sehen und spielte seit 2022 in der Amazon-Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ die Rolle des Isildur. Über das Privatleben des Schauspielers ist wenig bekannt.