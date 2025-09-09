Mia Julia: Darum würde die Ballermann-Queen nie ins Dschungelcamp gehen

Isi Glück wird DSDS-Jurorin und Lorenz Büffel hat eine eigene Doku-Soap bei Kabel eins. Zahlreiche Mallorca-Künstler starten im TV durch – für Mia Julia kommt das nur bedingt infrage. Vor allem ins Dschungelcamp würde die Partykönigin nicht gehen.

Mia Julia ist DIE Partykönigin an der Playa de Palma und sorgt im Megapark für einen totalen Abriss. Schon Stunden vor ihren Auftritten gibt es meist einen Einlassstopp in dem Party-Komplex. Im Gegensatz zu anderen Mallorca-Künstlern ist Mia Julia weniger in TV-Formaten zu sehen – und das hat auch seine Gründe.

„Ich habe damals bei ‚Big Brother‘ mitgemacht und das war das längste und größte Format, an welchem ich teilnahm. Danach folgten noch kleinere TV-Formate. Bei großen TV-Formaten ist nicht so viel dabei, wo ich Bock drauf hätte. Zum einen ist mein Kalender voll. Dazu kommt, dass das meiste Trash ist. Und ich habe überhaupt nicht dieses Trash-Gen“, sagt Mia Julia im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca.

Trash-Formate seien überhaupt nicht das Ding von Mia Julia. „Ich polarisiere auf meine Art, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Ich bin aber nicht die Trash-Tante. Da bin ich einfach nicht so drin und fühle das auch nicht so. Trash-Formate wären mir wegen den Leuten auch zu anstrengend, wenn dann nur herumgezickt wird. Da war ‚Big Brother‘ das höchste der Gefühle“, so die Ballermann-Queen.

„In einem solchen Format würde das komplett eskalieren“

Ein Format käme für Mia Julia erst recht nicht infrage – und zwar das RTL-Dschungelcamp. „Im Dschungelcamp würde ich im Leben nie mitmachen. Auf die Krabbeltierchen habe ich keine Lust drauf. Aber mir geht es um das gesamte Format. Das ist mir einfach zu trashig. Ich habe einen Gerechtigkeitssinn und kann meinen Mund nicht halten. Ich werde mich immer mit Leuten anlegen, die fies zu anderen sind. So bin ich einfach. In einem solchen Format würde das komplett eskalieren“, erzählt uns die Sängerin.

Mia Julia will sich lieber auf ihre Auftritte konzentrieren – der Terminkalender der Partykönigin sei voll und das Pensum riesig. Das wurde auch am vergangenen Wochenende spürbar. Um 21 Uhr hatte Mia Julia das Interview mit KUKKSI-Reporter Oliver Stangl, um 22.30 trat die Ballermann-Queen im Megapark auf Mallorca auf – direkt danach ging es sofort zum Flughafen. Mit einem Privatjet flog sie gemeinsam mit ihrem Mann Peter nach Deutschland – 3 Uhr nachts trat Mia Julia dann in München auf. Innerhalb von fünf Stunden hatte Mia Julia zwei Auftritte in zwei Ländern. Bei einem solchen Terminkalender bleibt kaum noch Zeit für TV-Formate.